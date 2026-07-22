Nesvakidašnja krađa na Jadranu: Slovenci s obale odnijeli repliku brodskog topa

Hrvatska policija uhapsila je 24-godišnjeg državljanina Slovenije zbog sumnje da je u središtu Malog Lošinja ukrao repliku brodskog topa vrijednu oko 1.500 evra.

Prema informacijama Policijske uprave primorsko-goranske, krađa se dogodila tokom noći na poned‌jeljak. Mladić je navodno s obale u centru grada odnio repliku brodskog topa, čime je 48-godišnjem hrvatskom državljaninu pričinio znatnu materijalnu štetu.

Policija je nakon prijave pokrenula kriminalističko istraživanje te pronašla ukradeni predmet. Replika brodskog topa potom je vraćena vlasniku.

Tokom istrage utvrđeno je da je osumnjičenom u krađi navodno pomagao još jedan slovenački državljanin. Hrvatska policija za njim je raspisala potragu.

Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, 24-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je počinio krivično d‌jelo krađe.