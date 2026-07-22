Logo

U more se izliva kanalizacija? Na hrvatskom kupalištu pronađena bakterija

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 17:12

Komentari:

0
У море се излива канализација? На хрватском купалишту пронађена бактерија
Foto: Pexel/Eugenia Sol

Grad Rijeka uveo je pojačan nadzor kvaliteta mora na plažama Kantrida – istok i Kantrida – zapad, nakon što su posljednja mjerenja pokazala povećano mikrobiološko opterećenje na tom području.

Pojačan nadzor počeo je u ponedjeljak, 20. jula, i trajaće do kraja kupališne sezone, odnosno do kraja septembra.

Uvode se brzi testovi

Zbog zaštite zdravlja kupača, Grad je odobrio dodatno ispitivanje mora brzim testovima, koji omogućavaju gotovo trenutnu procjenu mikrobiološkog rizika.

Prema obrazloženju odluke, posljednja mjerenja pokazala su pogoršanje kvaliteta mora na Kantridi. Na jednoj mjernoj tački ocjena kvaliteta mora pala je sa „dobro“ na „zadovoljavajuće“, uz znatno povećano prisustvo bakterije ešerihije koli (Escherichia coli). To je samo jedan nivo iznad ocjene „nezadovoljavajuće“.

Grad želi brže da upozorava kupače

Zbog toga se uvodi svakodnevno dodatno praćenje kako bi se moguće pogoršanje kvaliteta mora moglo otkriti gotovo u realnom vremenu.

Cilj je, navode iz Grada, da građani budu pravovremeno upozoreni, da se izdaju preporuke za kupanje ili, ukoliko bude potrebno, privremeno ograniči kupanje na tim lokacijama.

Na zvaničnim stranicama na kojima se objavljuju rezultati kvaliteta mora na plažama u Primorsko-goranskoj županiji, za Kantridu – istok i Kantridu – zapad i dalje stoji ocjena „izvrsno“.

Međutim, ti podaci su posljednji put ažurirani 13. jula 2026. godine, prije novijih rezultata na osnovu kojih je Grad Rijeka donio odluku o pojačanom nadzoru.

Šta bi mogao biti uzrok?

U obrazloženju se navodi da je područje Kantride jedno od osjetljivijih riječkih kupališta.

Kao mogući uzroci mikrobiološkog zagađenja pominju se priobalni izvori, atmosferske vode koje ispiraju zagađenja prema moru, neadekvatno odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, kao i pojedini objekti koji još nisu priključeni na sistem javne kanalizacije.

Grad naglašava da dodatno testiranje samo po sebi neće ukloniti uzrok zagađenja, ali će omogućiti brže informisanje javnosti.

Rezultati će se povezivati sa vremenskim prilikama, aktiviranjem priobalnih izvora i prelivanjem kanalizacionog sistema, kako bi se lakše utvrdilo kada dolazi do pogoršanja kvaliteta mora.

Grad Rijeka najavio je da će, u saradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravlje Primorsko-goranske županije, građane pravovremeno obavještavati o rezultatima pojačanog praćenja i eventualnim preporukama za kupanje.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

More

kanalizacija

bakterija

Komentari (0)

Pročitajte više

Застава Црна Гора

Region

Spajić predložio nove ministre u vladi

1 h

0
Министарство финансија: Република Српска одговорно управља својим финансијама

Republika Srpska

Ministarstvo finansija: Republika Srpska odgovorno upravlja svojim finansijama

1 h

2
Америчка војска ће са Балкана нападати Иран

Svijet

Američka vojska će sa Balkana napadati Iran

1 h

0
Пало прво хапшење због ширења афричке куге

Srbija

Palo prvo hapšenje zbog širenja afričke kuge

1 h

0

Više iz rubrike

Застава Црна Гора

Region

Spajić predložio nove ministre u vladi

1 h

0
Kafana Konobar Kafic

Region

Sezonci u Hrvatskoj ostali bez zarade

1 h

0
Клинац из БиХ у РХ доведен због ликвидација па убио друга

Region

Klinac iz BiH u RH doveden zbog likvidacija pa ubio druga

2 h

0
Брод човјек море

Region

Sa nasukane jedrilice spaseno dvanaest ljudi, među njima šestoro djece

5 h

0

  • Najnovije

18

11

Nevrijeme "biblijskih razmjera": Uragan harao gradovima, desetine ljudi povrijeđene

18

07

Pao sistem za identifikaciju putnika u Hrvatskoj, granični prelaz blokiran

18

00

Aktivisti stranke Vlade Đajića pretukli vlasnika i goste banjalučkog kafića!

17

57

Vulić: CIK nije radio u skladu sa zakonom, neće dobiti podršku SNSD-a

17

43

Nije usvojen zahtjev da se po hitnoj proceduri raspravlja o uvođenju zajedničkog broja 112

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima