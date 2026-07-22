U more se izliva kanalizacija? Na hrvatskom kupalištu pronađena bakterija

Grad Rijeka uveo je pojačan nadzor kvaliteta mora na plažama Kantrida – istok i Kantrida – zapad, nakon što su posljednja mjerenja pokazala povećano mikrobiološko opterećenje na tom području.

Pojačan nadzor počeo je u ponedjeljak, 20. jula, i trajaće do kraja kupališne sezone, odnosno do kraja septembra.

Uvode se brzi testovi

Zbog zaštite zdravlja kupača, Grad je odobrio dodatno ispitivanje mora brzim testovima, koji omogućavaju gotovo trenutnu procjenu mikrobiološkog rizika.

Prema obrazloženju odluke, posljednja mjerenja pokazala su pogoršanje kvaliteta mora na Kantridi. Na jednoj mjernoj tački ocjena kvaliteta mora pala je sa „dobro“ na „zadovoljavajuće“, uz znatno povećano prisustvo bakterije ešerihije koli (Escherichia coli). To je samo jedan nivo iznad ocjene „nezadovoljavajuće“.

Grad želi brže da upozorava kupače

Zbog toga se uvodi svakodnevno dodatno praćenje kako bi se moguće pogoršanje kvaliteta mora moglo otkriti gotovo u realnom vremenu.

Cilj je, navode iz Grada, da građani budu pravovremeno upozoreni, da se izdaju preporuke za kupanje ili, ukoliko bude potrebno, privremeno ograniči kupanje na tim lokacijama.

Na zvaničnim stranicama na kojima se objavljuju rezultati kvaliteta mora na plažama u Primorsko-goranskoj županiji, za Kantridu – istok i Kantridu – zapad i dalje stoji ocjena „izvrsno“.

Međutim, ti podaci su posljednji put ažurirani 13. jula 2026. godine, prije novijih rezultata na osnovu kojih je Grad Rijeka donio odluku o pojačanom nadzoru.

Šta bi mogao biti uzrok?

U obrazloženju se navodi da je područje Kantride jedno od osjetljivijih riječkih kupališta.

Kao mogući uzroci mikrobiološkog zagađenja pominju se priobalni izvori, atmosferske vode koje ispiraju zagađenja prema moru, neadekvatno odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, kao i pojedini objekti koji još nisu priključeni na sistem javne kanalizacije.

Grad naglašava da dodatno testiranje samo po sebi neće ukloniti uzrok zagađenja, ali će omogućiti brže informisanje javnosti.

Rezultati će se povezivati sa vremenskim prilikama, aktiviranjem priobalnih izvora i prelivanjem kanalizacionog sistema, kako bi se lakše utvrdilo kada dolazi do pogoršanja kvaliteta mora.

Grad Rijeka najavio je da će, u saradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravlje Primorsko-goranske županije, građane pravovremeno obavještavati o rezultatima pojačanog praćenja i eventualnim preporukama za kupanje.

(Indeks)