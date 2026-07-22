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Klinac iz BiH u RH doveden zbog likvidacija pa ubio druga

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 16:22

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Клинац из БиХ у РХ доведен због ликвидација па убио друга
Foto: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

„Nisam kriv“, izjavio je danas pred Županijskim sudom u Zagrebu 18-godišnjak optužen da je u aprilu ove godine ubio 22-godišnjaka u kući u Šestinama.

Mladić, koji je državljanin BiH, doveden je na sud s lisicama na rukama, a sudski postupak protiv njega zatvoren je za javnost. Krivično djelo za koje je optužen počinio je kao maloljetnik, zbog čega mu se sudi prema Zakonu o sudovima za mladež.

Na sudu je potvrđeno samo da je postupak počeo i da će narednog mjeseca biti obavljena rekonstrukcija na mjestu događaja, kojoj će prisustvovati balistički i sudsko-medicinski vještak. Njihova zajednička analiza potrebna je kako bi se dodatno rasvijetlilo šta se 12. aprila dogodilo u iznajmljenoj kući.

Dezorijentisani mladić rekao policajcu da je nekoga ubio

Državno tužilaštvo nije se oglasilo o podizanju optužnice, ali je iz sudskog ročišta jasno da je mladić optužen za takozvano obično ubistvo.

Odranije je poznato da su počinilac i žrtva boravili u kući u Šestinama. Te nedjelje, u večernjim časovima, policajac je zatekao maloljetnika kako izbezumljeno hoda obližnjim naseljem.

Mladić je bio prilično dezorijentisan i rekao je da je nekoga ubio u kući u Šestinama. Nakon toga je pokušao da pobjegne, ali je sustignut i uhapšen.

Ubrzo je na Šestinskom trgu pronađeno beživotno tijelo 22-godišnjaka, čiji identitet u prvi mah nije bio poznat. Naknadno je utvrđeno da je i on državljanin BiH.

Policija je rekonstruisala da je maloljetnik ispalio tri hica, od kojih su dva usmrtila žrtvu.

Novi detalji o dvojici mladića sa Šestinskog trga

Naknadno je objavljeno da su maloljetnik i 22-godišnjak kojeg je ubio bili angažovani kako bi u Zagrebu likvidirali dvojicu privrednika.

Istražioci sumnjaju da ih je iz BiH doveo 36-godišnji Dino Konjević, koji je nedavno uhapšen zbog organizovanja tih neuspjelih atentata.

Prema navodima policije, ubistva su dogovarali posredstvom mobilnih telefona tokom marta i aprila ove godine. Sumnja se da su 8. i 9. aprila uveče, u blizini jednog kafića u Zagrebu, čekali dvije osobe koje su planirali da ubiju.

Te osobe se nisu pojavile, pa je plan propao. Uslijedio je obračun u Šestinama.

(Ana Raić/Indeks)

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Ubistvo

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Suđenje

likvidacija

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