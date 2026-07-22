Oprez ako putujete u Hrvatsku: SMS prevara građanima skida hiljade maraka sa računa

Troje građana prijavilo je da su postali žrtve računarske prevare. Oni su putem SMS poruka primili lažna obavještenja koja su izgledala kao da ih je poslala OTP banka.

Policija provodi kriminalistička istraživanja te ponovo upozorava građane da ne otvaraju linkove iz sumnjivih poruka, ne instaliraju aplikacije prema uputama nepoznatih osoba i ne unose podatke za pristup mobilnom ili internet bankarstvu.

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U prvom slučaju oštećeni muškarac prijavio je da je, vjerujući da je primio SMS poruku svoje banke s uputama za ažuriranje aplikacije mobilnog bankarstva, otvorio dostavljeni link te unio PIN za internet bankarstvo. Nakon toga aplikacija se zatvorila, a potom je primio SMS poruku na engleskom jeziku s aktivacijskim kodom za aplikaciju.

Ubrzo je shvatio da mu je s bankovnog računa u više neovlaštenih transakcija skinuto ukupno 4.042 evra (oko 7.905 KM), piše Poslovni dnevnik.

Na sličan način prevaren je još jedan muškarac. Na svoj mobilni telefon primio je SMS poruku u kojoj je bilo navedeno da treba konfigurirati aplikaciju mobilnog bankarstva, uz dostavljeni link.

Vjerujući da se radi o legitimnoj poruci banke, otvorio je link te unio korisnički identifikacijski broj, lozinku za aplikaciju mobilnog bankarstva i kod za oporavak aplikacije mobilnog bankarstva. Nakon toga s njegovog bankovnog računa izvršena je neovlaštena transakcija u iznosu od 2.000 evra (oko 3.911 KM).

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Treća oštećena ženska osoba prijavila je da je primila SMS poruku koja je izgledala kao obavještenje njene banke te otvorila link s uputstvima za ažuriranje tekućeg računa.

Nakon toga su s njenog računa u nekoliko navrata izvršene neovlaštene transakcije u ukupnom iznosu od 1.490 evra (oko 2.914 KM).