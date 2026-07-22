Vlasnik restorana služio mrave kao ukras za kolače: Zatražena zatvorska kazna za njega

Tužioci u Južnoj Koreji su zatražili jednogodišnju kaznu za valsnika restorana sa ''Mišelinovim zvjezdicama''. On je optužen za korištenje mrava kao ukrasa za desert.

Tužioci su zatražili i da restoran, koji ima dvije "Mišelinove" zvjezdice, bude kažnjen sa 20 miliona korejskih vona /13.510 dolara/.

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Vlasnik je priznao da je služio mrave, ali je tvrdio da su korišteni u "malom dijelu" menija restorana od 15 jela, kao preliv za sorbe, i da je gostima rečeno da mogu da se odluče za prelive bez mrava.

U svojoj odbrani, vlasnik restorana je tvrdio da je samo 60 odsto gostiju odlučilo da proba mrave, dok su ostalima poslužene alternative poput fermentisanog sirćeta i jestivog cvijeća.

On je dodao da restorani u drugim zemljama, poput Australije, Danske i Velike Britanije, takođe, koriste mrave kao sastojke.

Prema zakonima u Južnoj Koreji, mravi nisu među 10 vrsta insekata odobrenih za ljudsku ishranu. Odobrena lista uključuje, između ostalog, skakavce i dvopjegave cvrčke.

Slučaj je izašao na vidjelo nakon što su zvaničnici Ministarstva za bezbjednost hrane i lijekova pronašli recenzije koje su gosti objavili na mreži sa fotografijama jela posutih mravima.

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Istraživači procjenjuju da je oko 49.000 mrava, uvezenih iz SAD i Tajlanda, korišćeno u nekoliko jela tokom četiri godine. Sud bi trebalo da presudu donese 2. septembra, prenosi Glas Srpske.

Mravi se jedu, ponekad čak i cijenjeni kao delikates, u nekoliko azijskih, afričkih i latinoameričkih kultura.

Tkački mravi i njihova jaja koriste se u tajlandskoj i kambodžanskoj kuhinji, dok su u Kolumbiji kraljevski mravi jednako cijenjeni kao kavijar.