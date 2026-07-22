Hegset otkrio koliko je do sada koštao rat sa Iranom

Rat sa Iranom koštao je SAD do sada oko 37,5 milijardi dolara, što je povećanje od gotovo osam milijardi dolara od posljednje procjene u maju, izjavio je ministar odbrane Pit Hegset.

Hegset je rekao Odboru za aproprijacije Senata da je zakonodavci trebaju hitno da odobre dodatnih 87 milijardi dolara finansiranja Pentagona, od čega je 67 milijardi dolara namijenjeno operacijama na Bliskom istoku, prenosi Bi-Bi-Si.

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- Bez tih sredstava, suočavamo se sa ključnim nedostacima koji ugrožavaju našu sposobnost da jednostavno platimo naše pripadnike vojske, brzo obnovimo opremu i municiju i održimo vitalne operacije bez prekida - naglasio je Hegset.

On je istakao da će svaki dolar biti iskorišten za jačanje američkih vojnih snaga i "jačanje mira kroz snagu".

- Svijet u kome živimo je opasan i to je zahtijevalo smjelu i brzu akciju - dodao je Hegset.

Saslušanje su nekoliko puta prekidali antiratni demonstranti i završilo se vikanjem između ministra odbrane i senatora.

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To je bilo Hegsetovo prvo obraćanje u Kapitolu od ponovnog početka neprijateljstava između SAD i Irana prošle sedmice, a dolazi nakon što je potvrđeno da su tri američka vojnika ubijena u regionu.

Bijela kuća je u aprilu zatražila od Kongresa 1,5 biliona dolara za Pentagon tokom naredne fiskalne godine, što bi podiglo američke vojne izdatke na rekordan nivo u modernoj eri.

(Srna)