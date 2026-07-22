Vulić: SNSD će podržati i budžet i hitnu proceduru

Autor:ATV redakcija
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Klub poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH podržaće i hitnu proceduru i Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH, izjavila je šef Kluba Sanja Vulić.
Vulićeva je pojasnila da eventualno neusvajanje budžeta neće pogoditi poslanike, već zaposlene u institucijama BiH koji će, kako je navela, ponovo ostati uskraćeni.
"Mi ćemo, kao i dosad, svaki put podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član Predsedništva. Tako smo i ovaj put apsolutno za ovu hitnu proceduru i usvajanje budžeta" rekla je Vulićeva tokom rasprave.
Ona je navela da poslanicima suštinski ne znači da li će budžet biti usvojen, jer se i u uslovima privremenog finansiranja redovno isplaćuju plate i obezbjeđuje finansiranje poslaničkih klubova.
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Vulićeva je podsjetila da je SNSD ranije upozoravao da povećanje plata zaposlenima u institucijama BiH nije moguće bez usvajanja budžeta, ocjenjujući da su raniji prijedlozi o tom pitanju bili licemjerni.
(SRNA)
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