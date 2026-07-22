Nevrijeme opustošilo selo Bojišta, štete ogromne: Vlada Srpske najavila podršku

Snažno nevrijeme opustošilo je nevesinjsko selo Bojišta, gdje je oluja uništila kuće, vozila i poljoprivredne usjeve, ostavljajući mještane u suzama i beznađu.

Nezapamćeno olujno nevrijeme pogodilo je Nevesinje i nanijelo ogromnu štetu na stambenim objektima, vozilima i poljoprivrednim usjevima.

Jedan od onih čije je imanje pretrpjelo katastrofalna oštećenja jeste Bojan Ivković iz sela Bojišta.

Sa suzama u očima, Ivković je za ATV ispričao da mu je oluja uništila sve što je stvarao, i to neposredno nakon što je završio izgradnju kuće.

Selo Bojišta, nakon nevremena

"Velika je šteta. Što se tiče objekata i poljoprivrede, veliko nevrijeme je naišlo i sve je sravnilo sa zemljom. Oštetilo je objekat, auta, poljoprivredne usjeve, sve što smo imali od žita i krompira. Velika je šteta, još se ne može reći kolika je", rekao je Ivković.

On nije mogao da sakrije emocije dok je opisivao razmjere uništenja na svom novom domu.

"Ogromna je šteta, sva je cigla otišla", dodao je Ivković kroz suze.

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić danas obilazi područja Hercegovine pogođena snažnim nevremenom.

U Policijskoj stanici Nevesinje do sada je oko osamdeset građana prijavilo oštećenja na svojim automobilima.

Iz Vlade Republike Srpske naglašeno je da će pružiti punu podršku mještanima i lokalnoj zajednici u brzoj sanaciji svih posljedica ovog razornog nevremena