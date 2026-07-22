Ogromna šteta u Nevesinju: Grad opustošio usijeve

"Juče u poslijepodnevnim satima krupna grad, naišao je neki talas i oštetio oko šest ili sedam dunuma pšenice, četiri do pet dunuma zobi, dva dunuma luka i tri i po dunuma krompira. Ovo je ogromna šteta, ne samo za mene. Ima ljudi sa pedeset do šezdeset dunuma žita, a jedan moj kolega ima trideset dunuma krompira. Ovo je ljude unakazilo", rekao je Milanović za ATV.

On dodaje da ne pamti da se na ovom području ikada dogodila ovakva vremenska nepogoda.

"Za svojih šezdeset dvije godine nisam doživio nešto ovako. Nadam se da će institucije pomoći. Prijavili smo štetu i, kako sam dobio informaciju, nadležni su već izašli na teren", dodao je Milanović.

Podsjećamo, nevrijeme praćeno gradom i obilnim padavinama zahvatilo je juče područje Nevesinja, a tačne razmjere materijalne štete na poljoprivrednim imanjima biće poznate nakon što komisija završi obilazak terena.