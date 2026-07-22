Nosović: Kozara simbol srpskog stradanja koji nema cijenu i nije na prodaju

Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović istakao je da je Kozara simbol srpskog stradanja, preživljavanja, prkosa i pobjede nad istrebljenjem i taj simbol nema cijenu i nije na prodaju.

"Mi koji smo prošli pakao logora najbolje znamo šta znači kad ti tuđin kroji sudbinu na tvojoj zemlji. Na Kozari se tako nešto više nikada ne smije i neće ponoviti. Nećemo dozvoliti sumnjivim "investitorima" da sutra na Kozari relativizuju našu patnju, našu prošlost i nameću narativ koji vrijeđa srpskog logoraša i svakog Srbina", izjavio je Nosović za Srnu povodom pisma ponude kompanije, čiji naziv asocira na poznatu poslovnu grupaciju iz arapskih zemalja, u kojem iskazuje interes za kupovinu hotela Monument na Mrakovici.

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On je ukazao da svaki kamen na ovoj planini pamti jauk i stradanje srpskog naroda i Savez logoraša neće dozvoliti da se tragovi te istine prekrivaju sumnjivim kapitalom.

"Kupovina hotela u srcu Kozare od sumnjivih firmi iz Federacije BiH je direktan udar na našu istoriju i pokušaj tihe okupacije naših svetinja. Institucije Srpske moraju biti neprobojan bedem pred svakim pokušajem da se kroz novac ovlada mjestima koja su krvlju branjena. Iskustvo nas uči da tamo gdje Srbin proda zemlju, ubrzo gubi i pravo na svoju prošlost, sadašnjost i budućnost, na svoje ime i svoj identitet", naglasio je Nosović.

On je rekao da je pitanje hotela Monument pitanje očuvanja istine o srpskom stradanju u 20. vijeku i zato Kozara ne smije postati poligon za revizionizam i promociju lažnih istorija koje se kreiraju u Federaciji BiH.

"Ne treba nama kapital onih koji u Sarajevu svakodnevno brišu tragove postojanja Srba, otimaju našu i imovinu SPC. Nama treba naša država na našoj planini. Vlada mora iskoristiti sve zakonske mogućnosti da hotel Monument postane vlasništvo Republike Srpske, bez odgađanja", ocijenio je Nosović i poručio da su srpski logoraši branili Srpsku u žicama i okovima, te da će danas braniti i svaki pedalj legendarne planine Kozara.

(SRNA)