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Upao u lokal u Zvorniku: Uhapšen Sarajlija zbog teške krađe

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 09:45

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Упао у локал у Зворнику: Ухапшен Сарајлија због тешке крађе
Foto: Pixabay

Policijski službenici Policijske stanice Zvornik preduzimanjem mjera i radnji juče su identifikovali i lišili slobode lice inicijala I.O. iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo teška krađa.

"Lice je lišeno slobode postupajući po prijavi koju je policijska stanica zaprimila istog dana oko devet časova i dvadeset minuta, kada je prijavljeno da je nepoznato lice ili više njih u noći između dvadesetog i dvadeset prvog jula izvršilo provalu u ugostiteljski objekat u Zvorniku, čime je pričinjena materijalna šteta", navodi se u saopštenju.

Policijski službenici Policijske stanice Zvornik izvršili su uviđaj na licu mjesta.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv osumnjičenog lica.

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Tagovi :

Kafić

hapšenje

Zvornik

Krađa

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