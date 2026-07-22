U metrou Sankt Peterburga pripadnici FSB-a su uhapsili agenta ukrajinskih specijalnih službi sa bombom maskiranom u GPS treker /lokator/, spremnom da eksplodira u automobilu zaposlenog u kompaniji vojne industrije.

Kako je navedeno, uhapšeni je prenosio obavještajne informacije od zaposlenih u kompleksu vojne industrije ukrajinskim specijalnim službama. Svijet Donald Tramp odobrio nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom "Tokom ispitivanja uhapšeni je objasnio da je proaktivno izvršio nezakonite radnje za novčanu nagradu koju je dobio za kripto novčanik", navodi se u saopštenju FSB-a. (Srna)

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