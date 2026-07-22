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FSB uhapsio ukrajinskog agenta koji je nosio bombu spremnu da eksplodira

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 10:45

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ФСБ ухапсио украјинског агента који је носио бомбу спремну да експлодира

U metrou Sankt Peterburga pripadnici FSB-a su uhapsili agenta ukrajinskih specijalnih službi sa bombom maskiranom u GPS treker /lokator/, spremnom da eksplodira u automobilu zaposlenog u kompaniji vojne industrije.

Kako je navedeno, uhapšeni je prenosio obavještajne informacije od zaposlenih u kompleksu vojne industrije ukrajinskim specijalnim službama.

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"Tokom ispitivanja uhapšeni je objasnio da je proaktivno izvršio nezakonite radnje za novčanu nagradu koju je dobio za kripto novčanik", navodi se u saopštenju FSB-a.

(Srna)

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hapšenje

FSB

Metro

Sankt Peterburg

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