Dječak (10) izašao iz kome: Avionom će biti prebačen u Srbiju

Teška saobraćajna nesreća dogodila se 12. jula u mjestu Lipci, u Crnoj Gori. Tom prilikom jedna djevojka je poginula, a 16 osoba je povrijeđeno.

Grad Niš je sa Vladom Srbije prošle nedjelje obezbijedio avion koji je dovezao povrijeđene Nišlije u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori.

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Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, gostujući u jutarnjem programu na Euronjuz Srbija, danas je saopštio dobre vijesti koje se tiču dječaka, povrijeđenog u ovoj stravičnoj nesreći.

On je istakao da će danas biti obavljen novi let za Crnu Goru.

– Vijest dana jeste novi prelet aviona Vlade Republike Srbije da se preveze mladi Danilo, koji je veliki borac. Bio je u komi, izašao je iz kome i danas bi trebalo da bude prevezen u Klinički centar Niš – rekao je Pavlović.

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Podsjetimo, prošle nedjelje je dječak (10) bio i dalje u teškom stanju, na mehaničkoj ventilaciji. Po procjeni ljekara iz Crne Gore, on tada još uvijek nije transportabilan za Srbiju – izjavio je tada dr Mlađan Golubović u “Jutro na Blic”, naglašavajući da se njegovo stanje prati iz minuta u minut.