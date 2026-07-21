Ispovijest Srbina koji je skoro ispao kroz prozor aviona: Ovo je noćna mora

Oglasio se 61-godišnji Srbin Ljubiša Karović, koji je tokom leta iz Soluna za Memingen u Njemačkoj teško povrijeđen nakon što je pukao prozor aviona, usljed čega se našao sa polovinom tijela van kabine, što je izazvalo šok.

Incident se dogodio u petak ujutro, 10. jula, na letu FR1879 kompanije Rajaner. Nekoliko minuta nakon polijetanja, prema svjedočenjima putnika, začuo se zaglušujući prasak kada se dio motora odvojio i udario u prozor pored kojeg je sjedio 61-godišnji Srbin.

Udar je razbio prozor, a nagla dekompresija izazvala je da putnik bude povučen ka otvoru, pri čemu su mu glava i ramena izašli van trupa aviona na visini od oko 20.000 stopa. Njegova supruga, zajedno sa drugim putnicima, držala ga je sve dok nisu uspjeli da ga uvuku nazad u unutrašnjost aviona.

"Bio sam sav u krvi, lice i ruke su mi krvarili"

Gotovo dvije nedjelje kasnije, u intervjuu za njemački list Bild, Ljubiša Karović opisao je dramatične trenutke koje je preživio:

"Spavao sam. Poslije nekog vremena probudio me je veoma snažan prasak koji je zvučao kao eksplozija bombe. Samo na trenutak sam bio svjestan, a ostatka se ne sjećam. Kada sam ponovo došao sebi, bio sam sav u krvi. Krv mi je tekla niz lice i ruke. Čim zatvorim oči, vraćaju mi se slike svega što sam doživio tokom tih nekoliko minuta. To je noćna mora koju ne mogu da opišem riječima."

U nesreći je zadobio opekotine na dijelu desne ruke i na leđima. Takođe, desna strana tijela bila mu je privremeno paralizovana, dok su desno uho i desno oko djelimično oštećeni. Kako navodi, jedno vrijeme nije osjećao ništa.

"Moj život je potpuno poremećen"

Prije ovog incidenta, 61-godišnjak je vodio veoma aktivan život, bio je energičan i volio je putovanja avionom. Međutim, sada se sve promijenilo.

"Sada mi sve smeta. Buka i galama mi smetaju, ne mogu da hodam ulicom, sve mi smeta. Psihički sam dotakao dno. To utiče i na moj posao i na moju porodicu. Šta će sada biti, sve je zavisilo od mene, bio sam 'motor' cijele porodice. Moj život je potpuno poremećen. Uopšte ne mogu da se skoncentrišem. Ne uspijevam da usmjerim pažnju ni na šta. To znači da jednostavno više ne funkcionišem kako treba."

Kako je naglasio:

"Ne razmišljam čak ni o tome da ponovo uđem u avion. Svaki put kada čujem avion, obuzme me panika i dobijem temperaturu. Uopšte nisam dobro."

Telegraf prenosi da za sada nije poznato da li će ikada moći da se vrati normalnom životu. Još nije jasno da li će morati da bude podvrgnut hirurškom zahvatu ili će zaštitnu kragnu na vratu morati da nosi još duže vrijeme.

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"Zgrabila sam ga za noge", rekla je njegova supruga.

Prije nekoliko dana, njegova supruga, Svetlana Grković, koja ga je, zajedno sa drugim putnicima, spasila od sigurne smrti, govorila je za srpsku mrežu Nova o ovom incidentu.

"Kao da je dio motora otpao i udario u prozor pored kojeg je Ljubiša sjedio. Odmah sam reagovala i zgrabila ga za noge. Pomislila sam: 'Ako ćemo da umremo, umrijećemo zajedno.' Bilo je užasno", rekla je.

Oko pet minuta se svom snagom držala za muža, dok drugi putnici nisu potrčali u pomoć i uspjeli da ga vuku nazad u kabinu, dok su im maske za kiseonik već spale.

Svetlana se sjeća da su joj odmah dotrčali muškarac i žena.

"Došli su da mi pomognu. Sjećam se muškarca i žene. Mnogo nam je pomogao, i meni i Ljubiši", rekla je, izrazivši želju da ga ponovo sretne kako bi mu se lično zahvalila.