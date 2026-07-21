Usljed afričke kuge uginulo ili eutanazirano 29.241 svinja

U Srbiji je do sada, usljed afričke kuge svinja, uginulo ili eutanazirano 29.241 svinja, rekao je ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić danas na sjednici skupštinskog Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Glamočić je poslanike detaljno upoznao sa trenutnom epizootiološkom situacijom u zemlji, mjerama koje država sprovodi s ciljem suzbijanja afričke kuge svinja, kao i aktivnostima nadležnih službi na terenu, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, prenosi Srna.

On je naveo da su, prema najnovijim podacima Uprave za veterinu, najveća žarišta bolesti i dalje na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i dijela teritorije grada Beograda, zbog čega su tu dodatno pojačane mjere kontrole i nadzora.

Glamočić je istakao da država neće odustati od dosljedne primjene svih propisanih mjera, jer je to jedini način da se zaštite domaća proizvodnja, poljoprivrednici i ekonomski interesi Srbije.

On je obavijestio poslanike i da je u toku zajednička akcija veterinarske inspekcije i pripadnika MUP-a u naselju Salaš Noćajski kod Sremske Mitrovice, gdje se sprovode pojačane kontrole radi otkrivanja eventualnih nepravilnosti u držanju i prometu svinja i dosljedne primjene mjera za suzbijanje afričke kuge svinja.

S ciljem jačanja sistema za suzbijanje afričke kuge svinja i efikasnijeg upravljanja aktivnostima Nacionalnog kriznog centra, ministar Glamočić je donio odluku o kadrovskim promjenama.

Tako je Saša Ostojić razriješen dužnosti rukovodioca Nacionalnog kriznog centra, a za novog rukovodioca imenovana je Ljiljana Ivanjac, koja će rukovoditi koordinacijom mjera i aktivnostima na suzbijanju afričke kuge svinja.

Glamočić je naglasio da ove odluke nisu usmjerene na traženje pojedinačnog krivca, već na jačanje odgovornosti, otklanjanje slabosti i uspostavljanje efikasnije koordinacije svih učesnika u sistemu.

On je najavio da će sljedeća sjednica Operativnog štaba za koordinaciju aktivnosti na sprečavanju pojave, ranom otkrivanju, suzbijanju i iskorenjivanju afričke kuge svinja, biti održana već u četvrtak, 23. jula.