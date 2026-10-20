U padu cijena nafte: Evo koliko košta barel

Cijena sjevernomorske nafte Brent pala je danas za oko jedan odsto, na gotovo 108 dolara po barelu, nakon vijesti da su Katar i Pakistan iznijeli novi prijedlog za obnovu pregovora čiji je cilj okončanje rata u Iranu.

Cijena američke sirove nafte VTI pala je na oko 98 dolara za barel, blizu četvoronedjeljnog maksimuma, nakon što je prošle nedjelje skočila za 10 odsto, prenio je Trejding ekonomiks.

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Izvještaji o padu saudijskog helikoptera u blizini granice sa Jemenom, napadima jemenskih Huta na važan izvozni terminal Janbu i pogotku dva tankera u Persijskom zalivu doveli su u pitanje održivost obnavljanja protoka nafte iz regiona.

Američki ministar energetike Kris Rajt izjavio je da su isporuke iz Persijskog zaliva dostigle oko 80 odsto nivoa prije početka sukoba, dok izvoz rafinisanih naftnih proizvoda i dalje trpi ograničenja.

(Tanjug)