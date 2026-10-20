Granična policija Njemačke od državljanina BiH oduzela desetine hiljada evra

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Granične policijske inspekcije Pasau zaplijenili su u subotu, 17. oktobra 2026. godine, od državljanina BiH gotovinu u iznosu od nekoliko desetina hiljada evra.
Novac je pronađen tokom kontrole vozila na saveznom auto-putu A3, a kontrola je sprovedena u sklopu ciljane akcija na području Pasaua u Donjoj Bavarskoj.
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Kako mediji prenose, oko 16 časova policajci su zaustavili i kontrolisali automobil marke Mercedes u kojem su se nalazila dvojica muškaraca, oba stara 31 godinu.
Prema navodima policije, jedan je državljanin BiH, dok drugi ima dvojno, njemačko-marokansko državljavnstvo.
Prilikom pretresa vozila službenici su pronašli običnu, plastičnu kesu sa gotovinom u iznosu od nekoliko desetina hiljada evra.
Kako nisu mogli da daju uvjerljivo objašnjenje o porijeklu novca, gotovina je privremeno oduzeta, prenose Nezavisne.
Nakon završetka kriminalističko-policijskih mjera, dvojica osumnjičenih su puštena na slobodu.
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Dalju istragu, naročito u vezi sa porijeklom novca, vodi specijalizovano odjeljenje kriminalističke policije u Pasau.
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