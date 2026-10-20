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Granična policija Njemačke od državljanina BiH oduzela desetine hiljada evra

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20.10.2026 22:45

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Foto: Pixabay

Pripadnici Granične policijske inspekcije Pasau zaplijenili su u subotu, 17. oktobra 2026. godine, od državljanina BiH gotovinu u iznosu od nekoliko desetina hiljada evra.

Novac je pronađen tokom kontrole vozila na saveznom auto-putu A3, a kontrola je sprovedena u sklopu ciljane akcija na području Pasaua u Donjoj Bavarskoj.

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Kako mediji prenose, oko 16 časova policajci su zaustavili i kontrolisali automobil marke Mercedes u kojem su se nalazila dvojica muškaraca, oba stara 31 godinu.

Prema navodima policije, jedan je državljanin BiH, dok drugi ima dvojno, njemačko-marokansko državljavnstvo.

Novac bio u običnoj kesi

Prilikom pretresa vozila službenici su pronašli običnu, plastičnu kesu sa gotovinom u iznosu od nekoliko desetina hiljada evra.

Kako nisu mogli da daju uvjerljivo objašnjenje o porijeklu novca, gotovina je privremeno oduzeta, prenose Nezavisne.

Nakon završetka kriminalističko-policijskih mjera, dvojica osumnjičenih su puštena na slobodu.

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Dalju istragu, naročito u vezi sa porijeklom novca, vodi specijalizovano odjeljenje kriminalističke policije u Pasau.

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Njemačka

Državljanin BiH

Policija

novac

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