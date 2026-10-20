Još jedna država prijavila slučaj ebole

Nigerijske vlasti zabilježile su prvi slučaj ebole u toj zemlji, u glavnom gradu Abudži, nakon što je žena koja je doputovala iz Ugande bila pozitivna na taj virus, a zdravstvene vlasti su identifikovale 44 osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom.

Ministar zdravlja Nigerije Muhamed Ali Pate izjavio je da se pacijentkinja nalazi u izolaciji i da prima odgovarajuću medicinsku njegu, kao i da je u toku praćenje kontakata kako bi se spriječilo dalje širenje zaraze.

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"Činimo sve što je moguće da obuzdamo ovaj slučaj praćenjem svih osoba sa kojima je pacijentkinja mogla da bude u kontaktu", rekao je Pate za nigerijski javni servis NTA.

Žena je prve simptome razvila 7. oktobra, a 11. oktobra primljena je u privatnu bolnicu u Abudži, gdje joj je kasnije potvrđena ebola, prenio AP.

Nigerija je najnovija zemlja u regionu koja je potvrdila slučaj ebole, nakon što je susjedna Kenija ranije ovog mjeseca prijavila prvi slučaj.

U Keniji je do sada registrovano devet slučajeva zaraze.

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Širenje ebole izvan Demokratske Republike Konga pojačalo je zabrinutost zdravstvenih vlasti zbog mogućnosti brzog prenošenja rijetkog virusa iz roda Bundibugjo, koji je zarazio više od 9.000 ljudi i odneo više od 4.300 života.

(Tanjug)