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Počela je sezona slava: Recept za najljepši slavski kolač

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20.10.2026 22:07

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Славски колач погача хљеб
Foto: YouTube/printscreen

Oktobar je vrijeme kada počinju slave, pa je pravi trenutak da se nađe najlakši i najbolji recept za pravljenje slavskog kolača.

Mnogim domaćicama to je veliki izazov, naročito zbog ukrašavanja, ali i zbog toga što imaju želju da im kolač bude jedan od najljepših kada ga domaćin odnese u crkvu.

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Tradicija pravljenja slavskog kolača predstavlja za mnoge kuće pravu malu svetkovinu. Ako je slava mrsna, domaćice prave kolač sa jajima, a za posnu imaju posebne prepise.

Recept koji je pred vama je univerzalan i može se koristiti bez obzira da li je slava mrsna ili posna.

Sastojci:

Tijesto za kolač:

  • 400 ml tople vode (obična i osveštana)
  • 100 ml ulja
  • 1 i po kašičica soli
  • 4 kašičice šećera
  • 2 kesice suvog kvasca
  • 750 gr brašna

Tijesto za ukrase:

  • 100 gr brašna
  • 15 gr soli
  • 20 gr gustina
  • 70 ml hladne vode

Premaz/lijepak:

  • 25 gr brašna
  • 60 ml vode

Priprema:

Pripremite kalup veličine 22 cm, najbolje sa obručem koji možete da skidate. Dno i obruč obložite papirom za pečenje, pa margarinom premažite papir.

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Za premaz kojim ćete lijepiti ukrase sjedinite brašno i vodu.

Tijesto za ukrase napravite tako što ćete sjediniti brašno, gustin i so, a onda postepeno dodavati vodu i umijesiti tijesto. Ostavite 30 minuta da testo “odmori” pijre nego što krenete da pravite ukrase.

Priprema kolača:

U brašno dodajte suvi kvasac, pa promiješajte. Posebno sjedinite toplu vodu i ulje, dodajte brašno, so i šećer i zamijesite tijesto. Pokrijte i ostavite na toplom pola sata.

Od nadošlog testa odvojte jednu trećinu. Na pobrašnjenoj radnoj površini razvucite tijesto, a onda ga isjecite na dva dijela po dužini. Svaki dio posebno urolajte ili uvijte tako da napravite pletenicu.

Stavite pletenicu u kalup, oko obruča. Ostatak tijesta podijelite na pet jednakih dijelova. Od svakog dela napravite jufku. Četiri jufke stavite unakrst u kalup, a posljednju, petu jufku, u sredinu. Pokrijte krpom i ostavite na toplom 30-45 minuta.

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Pred pečenje, premažite premazom od brašna i vode.

Pecite na 180 °C oko 50 minuta.

Izvadite kolač iz rerne, skinite obruč i složite pripremljene ukrase koje bi prethodno trebalo da premažete premazom sa donje strane. Vratite u rernu na još 15 minuta da se ukrasi osuše.

Kada se kolač ohladi, možete ga premazati uljem za sjaj.

(Telegraf.rs)

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