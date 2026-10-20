Počela je sezona slava: Recept za najljepši slavski kolač

Autor:ATV redakcija
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Oktobar je vrijeme kada počinju slave, pa je pravi trenutak da se nađe najlakši i najbolji recept za pravljenje slavskog kolača.
Mnogim domaćicama to je veliki izazov, naročito zbog ukrašavanja, ali i zbog toga što imaju želju da im kolač bude jedan od najljepših kada ga domaćin odnese u crkvu.
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Tradicija pravljenja slavskog kolača predstavlja za mnoge kuće pravu malu svetkovinu. Ako je slava mrsna, domaćice prave kolač sa jajima, a za posnu imaju posebne prepise.
Recept koji je pred vama je univerzalan i može se koristiti bez obzira da li je slava mrsna ili posna.
Tijesto za kolač:
Tijesto za ukrase:
Premaz/lijepak:
Priprema:
Pripremite kalup veličine 22 cm, najbolje sa obručem koji možete da skidate. Dno i obruč obložite papirom za pečenje, pa margarinom premažite papir.
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Za premaz kojim ćete lijepiti ukrase sjedinite brašno i vodu.
Tijesto za ukrase napravite tako što ćete sjediniti brašno, gustin i so, a onda postepeno dodavati vodu i umijesiti tijesto. Ostavite 30 minuta da testo “odmori” pijre nego što krenete da pravite ukrase.
Priprema kolača:
U brašno dodajte suvi kvasac, pa promiješajte. Posebno sjedinite toplu vodu i ulje, dodajte brašno, so i šećer i zamijesite tijesto. Pokrijte i ostavite na toplom pola sata.
Od nadošlog testa odvojte jednu trećinu. Na pobrašnjenoj radnoj površini razvucite tijesto, a onda ga isjecite na dva dijela po dužini. Svaki dio posebno urolajte ili uvijte tako da napravite pletenicu.
Stavite pletenicu u kalup, oko obruča. Ostatak tijesta podijelite na pet jednakih dijelova. Od svakog dela napravite jufku. Četiri jufke stavite unakrst u kalup, a posljednju, petu jufku, u sredinu. Pokrijte krpom i ostavite na toplom 30-45 minuta.
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Pred pečenje, premažite premazom od brašna i vode.
Pecite na 180 °C oko 50 minuta.
Izvadite kolač iz rerne, skinite obruč i složite pripremljene ukrase koje bi prethodno trebalo da premažete premazom sa donje strane. Vratite u rernu na još 15 minuta da se ukrasi osuše.
Kada se kolač ohladi, možete ga premazati uljem za sjaj.
(Telegraf.rs)
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