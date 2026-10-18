Logo

Ukusni mafini sa jabukama i cimetom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.10.2026 13:57

Komentari:

0
Мафини
Foto: Pixabay

Mafini idealni za jesen i zimu, ali i za sva godišnja doba ako ste ljubitelji arome jabuka i cimeta.

Sastojci

2 srednje jabuke (oguljene i izrendane)

2 jajeta

120 g šećera

1 kesica vanilin šećera

180 ml jogurta

100 ml suncokretovog ulja

250 g glatkog brašna

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica cimeta

1 prstohvat soli

Šećer u prahu za posipanje

Priprema

1. Pripremite mokre sastojke

U velikoj posudi izmiješajte jaja, šećer, vanilin šećer, ulje i jogurt. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu.

2. Dodajte suve sastojke

U smjesu dodajte prosijano brašno, prašak za pecivo, cimet i so. Promiješajte dok se sastojci ne sjedine.

3. Umiješajte jabuke

Кисели купус

Savjeti

Kako se najbolje kiseli kupus: Uz ovaj savjet biće čvrst, ukusan i dugo će trajati

Izrendane jabuke ocijedite od viška soka i lagano umiješajte u smjesu.

4. Napunite kalupe

Pripremite kalup za mafine s papirnim korpicama. Napunite ih do 3/4 visine.

5. Pecite

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 °C oko 20–25 minuta, dok ne porumene i čačkalica ne izađe čista, prenosi Indeks.

6. Poslužite

Ohladite mafine i po želji pospite šećerom u prahu. Odlični su topli, ali i sljedeći dan uz kafu ili čaj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

jabuka

cimet

Recept

Komentari (0)

Pročitajte više

Кисели купус

Savjeti

Tačna receptura za zimnicu: Slavni kuvar otkriva tajnu savršenog kupusa

4 d

0
Смрдибуба

Savjeti

Azijske smrdibube preplavile BiH: Evo kako ih možete otjerati

1 sedm

0
Савремени дизајн кухиње са елегантним ормарићима, двоструким рернама и шик декором.

Savjeti

Najukusnija krompiruša: Hrskava spolja, sočna iznutra i miriše na domaću kuhinju

2 sedm

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Hronika

U Vitezu uhapšena doktorica: Pacijente pregledala u kući, recepte ovjeravala pečatom Doma zdravlja

2 sedm

0

Više iz rubrike

Кисели купус

Savjeti

Kako se najbolje kiseli kupus: Uz ovaj savjet biće čvrst, ukusan i dugo će trajati

3 h

0
Крсна слава црква православље

Savjeti

Pokloni koje ne treba nositi domaćinu za slavu: Vjeruje se da privlače neuspjeh

2 d

0
Крупан кадар свјежих зелених главица купуса које расту у башти.

Savjeti

Brzi trik bez bureta: Ukiselite kupus za samo 48 časova

2 d

0
sušenje odjeće savjeti žica za veš štrik

Savjeti

U ovoj prostoriji nikada ne bi trebalo sušiti veš

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

51

U Francuskoj će biti izložen ružičasti dijamant koji je prije 100 godina pronađen u jabuci

16

50

Preokret u trci za potpredsjednika Srpske: Balukčić prestigao Begića

16

32

Osveštana crkva posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom

16

31

Fokina podigao pehar u Šangaju i pomogao Đokoviću

16

29

Peskov: Napadi na civilne mete - očajnički potez Kijeva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima