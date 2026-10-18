Ukusni mafini sa jabukama i cimetom

Mafini idealni za jesen i zimu, ali i za sva godišnja doba ako ste ljubitelji arome jabuka i cimeta.

Sastojci

2 srednje jabuke (oguljene i izrendane)

2 jajeta

120 g šećera

1 kesica vanilin šećera

180 ml jogurta

100 ml suncokretovog ulja

250 g glatkog brašna

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica cimeta

1 prstohvat soli

Šećer u prahu za posipanje

Priprema

1. Pripremite mokre sastojke

U velikoj posudi izmiješajte jaja, šećer, vanilin šećer, ulje i jogurt. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu.

2. Dodajte suve sastojke

U smjesu dodajte prosijano brašno, prašak za pecivo, cimet i so. Promiješajte dok se sastojci ne sjedine.

3. Umiješajte jabuke

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Izrendane jabuke ocijedite od viška soka i lagano umiješajte u smjesu.

4. Napunite kalupe

Pripremite kalup za mafine s papirnim korpicama. Napunite ih do 3/4 visine.

5. Pecite

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 °C oko 20–25 minuta, dok ne porumene i čačkalica ne izađe čista, prenosi Indeks.

6. Poslužite

Ohladite mafine i po želji pospite šećerom u prahu. Odlični su topli, ali i sljedeći dan uz kafu ili čaj.