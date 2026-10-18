Ukusni mafini sa jabukama i cimetom

Autor:ATV redakcija
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Mafini idealni za jesen i zimu, ali i za sva godišnja doba ako ste ljubitelji arome jabuka i cimeta.
Sastojci
2 srednje jabuke (oguljene i izrendane)
2 jajeta
120 g šećera
1 kesica vanilin šećera
180 ml jogurta
100 ml suncokretovog ulja
250 g glatkog brašna
1 kesica praška za pecivo
1 kašičica cimeta
1 prstohvat soli
Šećer u prahu za posipanje
Priprema
1. Pripremite mokre sastojke
U velikoj posudi izmiješajte jaja, šećer, vanilin šećer, ulje i jogurt. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu.
2. Dodajte suve sastojke
U smjesu dodajte prosijano brašno, prašak za pecivo, cimet i so. Promiješajte dok se sastojci ne sjedine.
3. Umiješajte jabuke
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Izrendane jabuke ocijedite od viška soka i lagano umiješajte u smjesu.
4. Napunite kalupe
Pripremite kalup za mafine s papirnim korpicama. Napunite ih do 3/4 visine.
5. Pecite
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 °C oko 20–25 minuta, dok ne porumene i čačkalica ne izađe čista, prenosi Indeks.
6. Poslužite
Ohladite mafine i po želji pospite šećerom u prahu. Odlični su topli, ali i sljedeći dan uz kafu ili čaj.
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