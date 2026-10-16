Logo

Pokloni koje ne treba nositi domaćinu za slavu: Vjeruje se da privlače neuspjeh

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.10.2026 12:45

Komentari:

0
Крсна слава црква православље
Foto: ATV BL

Sezona slava je počela, a običaji nalažu da se u goste ne ide praznih ruku. Kad krenete u kupovinu poklona za domaćine kod kojih idete na slavu, ne zaboravite da postoje stvari za koje se vjeruje da ne bi trebalo da ih poklanjate.

Vjeruje se da određene stvari privlače negativnu energiju i neuspjeh u život onog kome ih poklanjate. Naročito ove predmete ne bi trebalo da poklanjate nekome za krsnu slavu.

Савино Дивинченцо

Banja Luka

Od perača sudova do Mišelinovog vodiča: Kuvar Savino Divinčenco stiže u Banjaluku

Oštri predmeti

Makaze, noževi i drugi oštri predmeti kao magnet privlače negativnu energiju. Možete ih kupovati sebi, ali kao poklon drugome, ipak ne.

Ogledalo

Vjeruje se da je u ogledalima zarobljena magija i da ih zbog toga ne treba kupovati za poklon. Navodno, poklonjena ogledala donose nevolje u život onog ko ih dobije.

Medicinski uređaji

Mjerače, masažere i kućne terapije ne treba ni kupovati ni prihvatati kao poklon, jer se vjeruje da vam oni pogoršavaju zdravlje.

Posuđe

Ako želite da poklonite nekome šerpu ili šoljice, u svaki sud stavite po jedan novčić. Prazno posuđe donosi siromaštvo.

Тони Цетински

Scena

Oglasio se Toni Cetinski nakon tragedije: "Jedna želja ostaće mu neispunjena"

Sat

Kineski mudraci vjeruju da prihvatanje sata na poklon znači početak odbrojavanja do smrti. Takođe, vjeruju da poklonjen sat izaziva prekid odnosa ili udaljavanje.

Novčanik

Isto kao sa posuđem, ni novčanik se ne poklanja prazan. Ako poklonite prazan novčanik, privlačite siromaštvo ili gubitak novčanika, novca, dragocjenosti…

Biseri

Vjeruje se da poklonjeni biseri donose bolesti i gubitke u kuću. Biseri su simbol suza siročića i udovica, i baš zato je vjerovanje o poklanjanju bisera i nastalo.

Šal ili marama

Donose nevolje i loše ljude u život onog koji dobija ovakav poklon.

капут

Stil

Kupujete zimski kaput? Ovaj detalj otkriva da li će vas zaista grijati

Pažljivo s knjigama

Možete ih poklanjati prijateljima i rodbini, ali ne i suprugu/supruzi. Vjeruje se da ovaj poklon u braku može da privuče izdaju. Bilo da ste sujeverni ili ne, kad kupujete poklon za dragu osobu, sjetite se ipak – ono što se daje iz čistog srca i ljubavi, ne može sa sobom da nosi nesreću!

(ŽenaBlic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Krsna slava

poklon

običaji

pravoslavlje

tradicija

Komentari (0)

Pročitajte više

Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Zanimljivosti

Kiša para u novembru: Četiri znaka Zodijaka čeka bogatstvo

5 h

0
Пјевач Тоше Проески држи микрофон у руци током наступа.

Scena

Bila je najveća ljubav Tošeta Proeskog: 'Završim u bolnici kad odem na groblje'

5 h

0
Крупан кадар свјежих зелених главица купуса које расту у башти.

Savjeti

Brzi trik bez bureta: Ukiselite kupus za samo 48 časova

6 h

0
сат часовник аларм

Zdravlje

Naučnici otkrili koje računanje vremena je lošije za zdravlje

6 h

0

Više iz rubrike

Крупан кадар свјежих зелених главица купуса које расту у башти.

Savjeti

Brzi trik bez bureta: Ukiselite kupus za samo 48 časova

6 h

0
sušenje odjeće savjeti žica za veš štrik

Savjeti

U ovoj prostoriji nikada ne bi trebalo sušiti veš

8 h

0
Орезивање биљке

Savjeti

Koje biljke treba orezati nakon prvog mraza?

1 d

0
Кисели купус

Savjeti

Tačna receptura za zimnicu: Slavni kuvar otkriva tajnu savršenog kupusa

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

59

Veterinar otkrio koje četiri rase mačaka nikada ne bi udomio

16

57

Viz er uvodi još jednu direktnu liniju iz Tuzle prema Njemačkoj

16

55

Minić: Važno da Duško Trifunović ima počasno mjesto u rodnom Brodu

16

38

Ambasador BiH u Grčkoj za ATV: Sutra ročište za 11 navijača Borca uhapšenih u Atini

16

37

Vlada Srpske: Institut „Dr Miroslav Zotović“ postaje Institut „Prof. dr Goran Talić“

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima