Pokloni koje ne treba nositi domaćinu za slavu: Vjeruje se da privlače neuspjeh

Sezona slava je počela, a običaji nalažu da se u goste ne ide praznih ruku. Kad krenete u kupovinu poklona za domaćine kod kojih idete na slavu, ne zaboravite da postoje stvari za koje se vjeruje da ne bi trebalo da ih poklanjate.

Vjeruje se da određene stvari privlače negativnu energiju i neuspjeh u život onog kome ih poklanjate. Naročito ove predmete ne bi trebalo da poklanjate nekome za krsnu slavu.

Banja Luka Od perača sudova do Mišelinovog vodiča: Kuvar Savino Divinčenco stiže u Banjaluku

Oštri predmeti

Makaze, noževi i drugi oštri predmeti kao magnet privlače negativnu energiju. Možete ih kupovati sebi, ali kao poklon drugome, ipak ne.

Ogledalo

Vjeruje se da je u ogledalima zarobljena magija i da ih zbog toga ne treba kupovati za poklon. Navodno, poklonjena ogledala donose nevolje u život onog ko ih dobije.

Medicinski uređaji

Mjerače, masažere i kućne terapije ne treba ni kupovati ni prihvatati kao poklon, jer se vjeruje da vam oni pogoršavaju zdravlje.

Posuđe

Ako želite da poklonite nekome šerpu ili šoljice, u svaki sud stavite po jedan novčić. Prazno posuđe donosi siromaštvo.

Scena Oglasio se Toni Cetinski nakon tragedije: "Jedna želja ostaće mu neispunjena"

Sat

Kineski mudraci vjeruju da prihvatanje sata na poklon znači početak odbrojavanja do smrti. Takođe, vjeruju da poklonjen sat izaziva prekid odnosa ili udaljavanje.

Novčanik

Isto kao sa posuđem, ni novčanik se ne poklanja prazan. Ako poklonite prazan novčanik, privlačite siromaštvo ili gubitak novčanika, novca, dragocjenosti…

Biseri

Vjeruje se da poklonjeni biseri donose bolesti i gubitke u kuću. Biseri su simbol suza siročića i udovica, i baš zato je vjerovanje o poklanjanju bisera i nastalo.

Šal ili marama

Donose nevolje i loše ljude u život onog koji dobija ovakav poklon.

Stil Kupujete zimski kaput? Ovaj detalj otkriva da li će vas zaista grijati

Pažljivo s knjigama

Možete ih poklanjati prijateljima i rodbini, ali ne i suprugu/supruzi. Vjeruje se da ovaj poklon u braku može da privuče izdaju. Bilo da ste sujeverni ili ne, kad kupujete poklon za dragu osobu, sjetite se ipak – ono što se daje iz čistog srca i ljubavi, ne može sa sobom da nosi nesreću!

(ŽenaBlic)