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Astronomi iznenađeni bojama zvijezda: Mogu biti i zelene

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16.10.2026 13:11

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Foto: NASA

Astronomi su otkrili prvu zelenu zvijezdu u istoriji, a nova studija pokazuje da astronomska tijela zapravo mogu da postoje u širokom spektru različitih boja. Boju većine zvijezda određuje njihova temperatura pa su najčešće narandžaste dok su hladnije, a one najtoplije su blijedo plave, prenio je britanski portal Independent.

Istraživači su ranije smatrali da bijeli patuljci, ostaci zvijezda koji preostanu nakon što one potroše svoje nuklearno gorivo i završe životni ciklus, funkcionišu na isti način.

Kako bijeli patuljci dobijaju različite boje?

Nova istraživanja sugerišu da, uprkos svom imenu, bijeli patuljci zapravo mogu da imaju širok spektar boja.

"Kada bismo mogli da im priđemo blizu, oni bi bili roze, plavo-zeleni, žuti, ljubičasti pa čak i zeleni", navode autori studije, prenosi Tan‌jug.

Mark Holands sa Univerziteta u Vorviku, koji je predvodio ovo istraživanje, tvrdi da se većina zvijezda, uključujući i većinu bijelih patuljaka, ponaša poput "savršenih radijatora", tako da je njihova boja gotovo u potpunosti određena temperaturom.

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"Ispostavilo se da ove nevjerovatno guste zvijezde mogu da proizvode boje koje niko nije očekivao, a neke od njih su me istinski iznenadile", rekao je Holands.

Istraživanje je pokazalo da boju određuje materijal u atmosferi zvijezde, što ih svrstava u različite grupe.

One sa puno ugljenika d‌jelovaće roze ili ljubičasto, dok će one okružene ostacima starih planetarnih sistema izgledati žuto, a hladnije zvijezde sa atmosferama od vodonika i helijuma biće plave.

Zašto neki bijeli patuljci mogu biti zeleni?

Najveće iznenađenje bio je bijeli patuljak čija je temperatura oko 4.000 stepeni Celzijusa.

Ta astronomska tijela usisavaju stjenoviti materijal koji sadrži kalcijum, litijum i natrijum, zbog čega zvijezde sijaju u šartrez zelenoj boji.

Većina bijelih patuljaka koji se nalaze u našoj blizini i dalje su bijeli.

Od 151 primjerka obuhvaćenog studijom, koji se nalaze na udaljenosti od oko 65 svjetlosnih godina od Zemlje, pet njih je bilo neobičnih boja, pri čemu su dva bila žuta, a tri roze.

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