Nove tužbe za ČetGPT: Tvrde da podstiče korisnike da naude sebi ili drugima

Dvostranačka grupa iz osam saveznih država saopštila je u sredu da je tužila OpenAI pred sudovima širom zemlje zbog štete za koju tvrde da je ČetGPT nanio njihovim stanovnicima, navodeći da je četbot podsticao svoje korisnike — uključujući i tinejdžere — da naude sebi ili drugima.

Državni tužioci iz ovih saveznih država, koje uključuju Ajovu, Kanzas i Arizonu, podnijeli su tužbe nezavisno pred državnim sudovima, tvrdeći da je ČetGPT dizajniran tako da bude dopadljiv i angažujući kako bi zadobio povjerenje korisnika. Međutim, četbot pojačava zablude, podstiče opasno ponašanje i pomaže korisnicima u planiranju nasilja poput masovnih pucnjava, navodi se u tužbama.

Ove tužbe predstavljaju najznačajniju koordinisanu državnu akciju protiv neke kompanije za vještačku inteligenciju, što se nadovezuje na talas pravnih izazova sa kojima se OpenAI suočava dok se priprema za izlazak na berzu. Državni tužilac Floride podnio je prvu takvu državnu tužbu u junu.

U tužbama se kompanija optužuje za kršenje državnih zakona o zaštiti potrošača tako što obmanjuje korisnike o bezbjednosti ČetGPT-a. Države takođe tvrde da je kompanija stvorila opasnost po javnost ugrožavanjem zdravlja njihovih stanovnika.

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Tužbama se traže nalozi koji bi primorali OpenAI da unese promene u način na koji ČetGPT funkcioniše. Između ostalog, države žele da se kompaniji zabrani razvoj AI modela koji mogu sami da se unapređuju, osim ukoliko ne može da osigura da su ti modeli usklađeni sa ljudskim vrednostima.

Države, među kojima su i Arkanzas, Ajdaho, Montana, Nebraska i Zapadna Virdžinija, takođe traže građanske novčane kazne zbog toga što je OpenAI prekršio državne zakone, kao i naknadu štete.

Portparol kompanije OpenAI nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Kompanija se takođe suočava sa desetinama tužbi privatnih tužilaca, koji tvrde da je ČetGPT pomogao korisnicima da isplaniraju masovne pucnjave ili drugo nasilje, prenosi Rojters.