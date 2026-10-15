Ruski kosmonaut se vratio na Zemlju poslije 237 dana u svemiru: Kako se tijelo prilagođava na gravitaciju?

Kosmonaut Andrej Feđajev vratio se na Zemlju poslije skoro 8 mjeseci provedenih na Međunarodnoj svemirskoj stanici i već je započeo rehabilitaciju u Sjedinjenim Američkim Državama.

Oporavak će nastaviti u Rusiji, iako povratak gravitaciji može da bude izazovan, njegovo zdravstveno stanje je dobro i brzo se prilagođava uslovima na Zemlji.

Svemirska letelica "Kru Dragon" kompanije Spejs Iks,sa posadom misije "Kru-12", sletjela je 8. oktobra u Tihi okean, nedaleko od obale Kalifornije. Pored Feđajeva, posadu su činili astronauti NASA Džesika Meir i Džek Hatavej, kao i astronautkinja Evropske svemirske agencije Sofi Adeno.

Prema saopštenju Roskosmosa, akutna faza rehabilitacije traje tri do četiri nedjelje, u zavisnosti od stanja kosmonauta. Feđajev će dio tog perioda provesti u Sjedinjenim Državama, a ostatak oporavka nastaviće u Rusiji.

Od prvih minuta nakon sletanja, o njegovom zdravstvenom stanju brinuli su stručnjaci medicinskog odjeljenja Centra za obuku kosmonauta, koji je dio "Roskosmosa". Prema njihovim riječima, Feđajev se osjeća dobro i brzo se prilagođava uslovima na Zemlji.

Kosmonauti o povratku na Zemlju: "Gravitacija me je čvrsto zagrlila i nije me puštala"

Iskustvo kosmonauta "Roskosmosa" Alekseja Zubrickog, koji je od 8. aprila do 9. decembra 2025. godine učestvovao u ekspediciji MKS-73, pokazuje kako ponovno privikavanje na Zemlju može da bude izazovno. Za njega je to bio prvi let u svemir, a u intervjuu za agenciju TASS govorio je o povratku u svakodnevicu.

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Zubricki je objasnio da je i poslije šest ili sedam mjeseci u svemiru bestežinsko stanje bilo neobično iskustvo. Prisjetio se večere sa kolegom Olegom Platonovim, tokom koje su razgovarali o tome kako bi bilo da mogu da izvode salta za stolom. Dok je još jeo kašu, počeo je da se okreće, a osjećaj lebdenja i dalje mu je bio uzbudljiv i teško opisiv.

Najupečatljiviji dio njegovog iskustva, međutim, bio je povratak u uslove zemaljske gravitacije.

"Gravitacija me je čvrsto zagrlila i nije me puštala. Prvih nekoliko dana osjećate težinu u cijelom tijelu. Uzmete čašu vode i osjećate se kao da dižete kilogram. Vaši mišići nisu navikli da se nose sa težinom. Treniramo na spravama, ali svakodnevni zadaci - pijenje, tuširanje, održavanje ravnoteže - predstavljaju izazov. Vaš vestibularni sistem se prilagođava", ispričao je Zubricki.

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Ipak, adaptacija bila je brža nego što je očekivao. Iako akutna rehabilitacija može da traje i do dvije nedjelje, kod njega je najteži period prošao za pet do sedam dana.

Kako se kosmonauti vraćaju uobičajenoj ishrani

Prilagođavanje poslije boravka u svemiru ne odnosi se samo na kretanje i ponovno navikavanje na gravitaciju, već i na ishranu. Iako je svemirska hrana osmišljena tako da što više podsjeća na onu koju ljudi jedu na Zemlji, nakon povratka kosmonauti prolaze poseban program kako bi se postepeno vratili uobičajenim navikama.

Kosmonauti prolaze dvonedjeljni kurs rehabilitacije u vezi sa ishranom. Tokom tog perioda, pod nadzorom ljekara, specijalista različitih oblasti i naučnika, postepeno se vraćaju hrani koju su navikli da konzumiraju na Zemlji, objasnila je za TASS Ekaterina Burljajeva, iz ruskog Federalnom istraživačkom centru za ishranu i biotehnologiju.

Interesantno je da povratak na Zemlju ne znači nužno i da kosmonauti moraju da smanje kalorijski unos. Dok u svemiru dnevno unose oko 3.000 kalorija, potrebe nakon povratka zavise od njihove fizičke aktivnosti i načina života, pa smanjenje kalorija nije uvijek neophodno.

Kakve rizike po zdravlje nosi boravak u svemiru

Dug boravak u svemiru ostavlja posljedice i na tijelo i na psihu kosmonauta. Bestežinsko stanje dovodi do atrofije mišića, smanjenja gustine kostiju i promjena u funkcionisanju pojedinih organa. Povećana količina tečnosti u predjelu kičmene moždine može da izazove pritisak na očne nerve i pogoršanje vida, dok su bolovi u leđima takođe čest problem.

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Dodatni rizik predstavlja kosmičko zračenje, kojem su kosmonauti izloženi kada se udalje od Zemljinog magnetnog polja. Izloženost zračenju može imati dugoročne posljedice po moždano tkivo, uključujući probleme sa pamćenjem, anksioznost, depresiju i poteškoće u donošenju odluka.

Psihičko opterećenje predstavlja još jedan izazov. Izolacija, nedostatak privatnosti, dugotrajan boravak u skučenom prostoru sa istim ljudima i stres zbog mogućih kvarova mogu dovesti do psihičkih poteškoća. Zbog toga je psihička priprema važan dio pripreme za svemirsku misiju, prenosi RT Balkan.