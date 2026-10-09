Svemirci su krivi za sve: Predizborna kampanja kakvu niko nije očekivao

„Svemirci su krivi za sve” je jugoslovenska satirična komedija iz 1991. godine, u režiji Zorana Čalića.

Radnja filma smještena je u provincijski gradić u kojem je predizborna kampanja u punom jeku, a kandidati različitih stranaka obećavaju građanima bolji život. Za održavanje reda i mira zaduženi su policajci Boki i Pajko, čiju svakodnevicu narušava pojava neobičnog kandidata koji dolazi iz svemira. Njih dvojica dobijaju zadatak da riješe ovaj neočekivani problem, što dovodi do niza komičnih i apsurdnih situacija.

Kroz satiru i humor, film prikazuje predizbornu atmosferu i politička obećanja na nesvakidašnji način.

„Svemirci su krivi za sve” - subota u 21 čas i 30 minuta.