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Svemirci su krivi za sve: Predizborna kampanja kakvu niko nije očekivao

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Izvor:

ATV

09.10.2026 19:51

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Свемирци су криви за све: Предизборна кампања какву нико није очекивао

„Svemirci su krivi za sve” je jugoslovenska satirična komedija iz 1991. godine, u režiji Zorana Čalića.

Radnja filma smještena je u provincijski gradić u kojem je predizborna kampanja u punom jeku, a kandidati različitih stranaka obećavaju građanima bolji život. Za održavanje reda i mira zaduženi su policajci Boki i Pajko, čiju svakodnevicu narušava pojava neobičnog kandidata koji dolazi iz svemira. Njih dvojica dobijaju zadatak da riješe ovaj neočekivani problem, što dovodi do niza komičnih i apsurdnih situacija.

Kroz satiru i humor, film prikazuje predizbornu atmosferu i politička obećanja na nesvakidašnji način.

„Svemirci su krivi za sve” - subota u 21 čas i 30 minuta.

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Tagovi :

ATV

domaći filmovi

Svemir

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