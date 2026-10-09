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Astronomi uhvatili svemirski signal iz vremena kad nije bilo ni Zemlje ni Sunca

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09.10.2026 07:32

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Астрономи ухватили свемирски сигнал из времена кад није било ни Земље ни Сунца
Foto: ESODigitized Sky Survey 2 via AP

Astronomi su otkrili najudaljeniji brzi radio-eksploziju ikada zabilježenu, signal koji je putovao do Zemlje više od 10 milijardi godina. Nastao je kada je univerzum bio star samo oko tri milijarde godina, odnosno prošlo je otprilike 80 procenata njegove istorije, piše Gardijan .

To je takozvani brzi radio-eksplozija, FRB, izuzetno kratak i snažan talas radio-talasa koji može da oslobodi količinu energije za nekoliko milisekundi uporedivu sa onom koju Sunce proizvodi tokom mjeseci ili čak godina.

Signal putuje do vremena prije nego što su postojali Zemlja i Sunce

Izvor takvih signala još uvijek nije u potpunosti razjašnjen. Novootkriveni signal je označen kao FRB 20240304B. Prema riječima istraživača, stigao je sa udaljenosti veće nego dvostruko veće od prethodnog rekorda. Eksploziju je detektovao radio-teleskop MeerKAT u Južnoj Africi, a njenu matičnu galaksiju su potom identifikovali astronomi koristeći svemirski teleskop Džejms Veb.

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„Kada je taj signal stvoren, nije bilo Zemlje, ni Sunca“, rekla je dr Temija Nanajakara sa Univerziteta u Sidneju, jedna od vodećih autorki istraživanja objavljenog u časopisu „Science“. Podaci sa teleskopa Džejms Veb pokazuju da je signal došao iz veoma mlade i male galaksije u kojoj se zvijezde formiraju velikom brzinom. Galaksija sadrži relativno malo elemenata težih od vodonika i helijuma.

Još uvijek nije poznato šta tačno proizvodi ove signale

Brzi radio-talasi su otkriveni 2007. godine i od tada ih je zabilježeno više od 10.000. Neki se ponavljaju kontinuirano, neki šalju signale određeno vrijeme, a zatim prestaju, a neki se pojavljuju samo jednom.

Jedna od vodećih teorija je da ih stvaraju magnetari, neutronske zvijezde sa izuzetno jakim magnetnim poljima. Ali novo otkriće pokazuje da mehanizam koji ih stvara mora biti u stanju da funkcioniše i u veoma mladim galaksijama sa malim udjelom težih elemenata. Još uvijek nije poznato da li će se FRB 20240304B ponoviti ili je jednokratna pojava.

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Od posebnog interesa za naučnike je to što FRB-ovi prolaze kroz gas i druge čestice između galaksija dok putuju. Promjene koje signal prolazi dok putuje omogućavaju istraživačima da procjene koliko materije se nalazi na njegovom putu, uključujući materiju koja se ne može direktno videti optičkim teleskopima.

Moćni alati

Profesor Metju Bejls sa Univerziteta Svinbern, jedan od astronoma koji su učestvovali u prvom otkriću fluidnih rezonatorskih zračenja (FRB), rekao je da novo istraživanje potvrđuje koliko su takvi signali moćni za proučavanje univerzuma. Opisao ih je kao jedan od osnovnih načina za brojanje količine materije u univerzumu.

Astrofizičarka Sara Veb, koja nije bila uključena u istraživanje, rekla je da se FRB-ovi mogu koristiti kao neka vrsta mjere količine materije kroz koju je signal morao da prođe prije nego što je stigao do Zemlje. Novo otkriće takođe sugeriše da su takvi izlivi bili veoma česti u ranom univerzumu, piše Gradijan.

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