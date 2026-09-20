Veći od Koloseuma: Snimak iz orbite otkrio novi krater na Mjesecu

Naučnici su na Mjesecu otkrili krater veći od čuvenog Koloseuma koji je nastao prilikom snažnog udara prije dvije godine.

Krater na strmim stenama, koji prvobitno nije bio detektovan, širok je 222 metra i dubok do 43 metra. Riječ je o najvećem poznatom krateru u Sunčevom sistemu nastao u novije vrijeme.

Prema navodima istraživača, procjenjuje se da se događaj ovakvih razmjera dešava samo jednom u 132 godine.

“Ovaj događaj predstavlja statistički redak, zapravo jednom u životu zabilježen fenomen”, naveli su naučnici u jednoj od dvije studije objavljene u žurnalu “Sajens advansis”.

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Letelica Lunar Reconnaissance Orbiter uočila je krater na strani Mjeseca okrenutoj ka Zemlji u maju 2024. godine, ubrzo nakon što ga je formirao fragment asteroida ili komete koji je pristigao iz svemira. Udar na Mesec nije detektovan u realnom vremenu od strane teleskopa na Zemlji i u svemiru.

Snimci nisu bili identifikovani u gomili podataka sve do avgusta 2025. godine. Letelica je prošle jeseni prikupila detaljnije slike, nakon čega je uslijedila potvrda otkrića početkom ove godine.

Ovaj krater je tri puta veći od prethodnog rekordera koji je otkriven prije jedne decenije. Mjesečeva površina, koja je od davnina prekrivena kraterima, nosi neke od najvećih udarnih kratera u Sunčevom sistemu, uključujući i jedan koji se proteže više od 2.400 kilometara u prečniku, prenosi Sputnik.