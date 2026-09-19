Pentagon objavio nove NLO dosijee: Studije o varp pogonu, crvotočinama i misterioznim povredama

Američki Pentagon objavio je šestu grupu dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima (NLO), koja sadrži desetine dokumenata o tajnom vojnom programu u okviru kojeg su naručivane studije o „varp“ pogonu, odnosno kretanju brzinom većom od svjetlosti, crvotočinama i povredama koje su istraživači povezivali sa mogućim susretima sa nepoznatim letjelicama.

Pentagon je objavio ukupno 71 fajl, od kojih je 67 dostavilo američko Ministarstvo odbrane, a četiri lokalni organi za sprovođenje zakona u Koloradu, prenosi CBS.

Objavljeno je 55 PDF dokumenata, 15 video-snimaka i jedan audio-fazl, a dokumenti datiraju od 1952. do 2025. godine.

Studije o tehnologijama iz domena naučne fantastike

Najnoviji dosijei bave se američkom tajnom vojnom inicijativom poznatom kao Program za primjenu naprednih sistema vazduhoplovnog naoružanja, koji je 2008. godine osnovala Odbrambena obavještajna agencija (DIA), a koji je trajao do 2012. godine.

Iako se u većini dokumenata razmatraju koncepti koji su uglavnom u domenu naučne fantastike, jedan od njih predstavlja tehničku studiju od 38 stranica iz 2010. godine, koja analizira „dokaze o nenamjernim povredama ljudskih posmatrača od strane anomalnih naprednih vazduhoplovnih sistema“.

Istraživači su naveli da su „tri prethodno zdrave i aktivne osobe doživjele anomalni događaj povezan sa vazduhoplovstvom“, nakon čega su im se pojavili različiti medicinski simptomi, uključujući toplotu i crvenilo kože i gubitak kose.

Za jednu osobu navedeno je da je pokazivala „znake radijacione bolesti“, kao i da je „tokom nekoliko godina razvila znake malignih transformacija“.

„Neki napredni sistemi već raspoređeni“

U izvještaju se navodi da je „dovoljan broj incidenata/nesreća tačno prijavljen“, kao i da su „prikupljeni medicinski podaci koji podržavaju hipotezu da su neki napredni sistemi već raspoređeni“.

Istovremeno, u dokumentu se navodi da način funkcionisanja takvih sistema ostaje nejasan za Sjedinjene Američke Države.

Većina video-snimaka objavljenih u novoj grupi dokumenata slična je ranije objavljenim materijalima i prikazuje nejasne snimke neidentifikovanih objekata koje su zabilježile vojne kamere.

Snimci neobičnih objekata sa Bliskog istoka

Jedan od incidenata iz 2022. godine prikazuje bespilotnu letjelicu koja se, prema opisu, kretala različitim brzinama, između 130 i 290 kilometara na čas.

U pratećem izvještaju navodi se da su operateri tokom misije na Bliskom istoku uočili različite objekte na nepoznatim visinama. Posada je procijenila da su objekti bili veličine između jednog i dva metra i da su „sporadično letjeli unutar ciljanog područja“.

Drugi video-snimak, takođe napravljen iznad Bliskog istoka, prikazuje „šest malih sferičnih objekata“ koji su „izgledali okretno“ i često mijenjali pravac kretanja.

Četiri video-snimka dostavili su lokalni organi za sprovođenje zakona u Koloradu, koji su svoje izvještaje proslijedili kancelariji Pentagona.

Na jednom djelimično zamućenom snimku, napravljenom mobilnim telefonom u oktobru 2023. godine, prikazan je neobičan svjetlosni fenomen.

- Oficir koji je podnio izvještaj opisao je fenomen kao 'tihi' i kao 'crvena, plava i zelena trepćuća svjetla - navodi američka vojska u bilješkama koje prate snimak.

Audio-snimak istrage iz 1952. godine

Novi dosijei sadrže i jednosatni audio-snimak, kao i transkript izjava oficira Ratnog vazduhoplovstva Edvarda Rupelta iz 1952. godine, u kojima on govori o istrazi vojske o prijavljenim incidentima sa NLO.

Rupelt je tada naveo da je oko 20 odsto od 800 izvještaja o NLO koje je Ratno vazduhoplovstvo istražilo i dalje predstavljalo misteriju.

Pentagon je 14. septembra objavio i uspostavljanje zakonskog izuzetka koji bi sadašnjim i bivšim zaposlenima, koji su ranije bili obavezani sporazumima o neotkrivanju podataka, omogućio da sa američkom vladom dijele informacije povezane sa istraživanjima NLO.