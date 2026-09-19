Dizel u BiH mogao bi dostići 4,20 KM po litru: Upozorenje na nova poskupljenja

Cijene goriva u BiH ponovo rastu, a dodatni pritisak na tržište mogao bi uslijediti zbog poremećaja u snabdijevanju naftom nakon zatvaranja saudijskog naftovoda "Istok-Zapad".

Energetski stručnjak Nihad Harbaš upozorava da bi, ukoliko napadi u Perzijskom zalivu i Crvenom moru potraju, cijena nafte mogla dostići i 120 dolara po barelu, što bi se dodatno odrazilo i na cijene naftnih derivata u BiH.

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"Naftovod Istok-Zapad (East-West) postao je kritični alternativni pravac za Hormuz. Prije napada prenosio je oko 4 do 5 miliona barela dnevno, odnosno oko četiri odsto globalne ponude. Njegovo zatvaranje moglo bi tako umanjiti svjetsku ponudu za do četiri odsto. To bi automatski značilo i gubitak oko 120 miliona barela, a ako napadi u Perzijskom zalivu i Crvenom moru potraju, cijena bi mogla ići i do 120 dolara po barelu", kazao je Harbaš za Biznis.ba.

Novi pritisak na cijene goriva

Za Bosnu i Hercegovinu to, prema njegovim riječima, znači dodatni pritisak na cijene naftnih derivata, odnosno dizela i benzina, kao gotovih proizvoda koje BiH uvozi.

"Trenutne prosječne cijene u BiH već su povećane na oko 3,50 KM po litru. Predviđanja su da prostor za dalji rast cijena postoji, otprilike za 10 do 30 feninga po litru u narednim sedmicama, ako poremećaj potraje i cijene derivata ostanu povišene, uz mogućnost većih skokova u ekstremnijem scenariju", naglašava Harbaš.

On dodaje da regulisane marže u BiH i konkurencija ipak ograničavaju mogućnost većih skokova.

"Poremećaj zbog zatvaranja saudijskog East-West naftovoda može dodatno pritisnuti cijene, ali uticaj na BiH nije automatski niti proporcionalan. Prostor za dalji rast postoji, uz znatnu neizvjesnost", navodi Harbaš.

Promjene na svjetskom tržištu brzo se prenose na dizel

Govoreći o tome koliko se promjene cijena sirove nafte na svjetskom tržištu brzo prenose na cijene goriva u BiH, Harbaš ističe da tržište

fizičkih derivata, poput dizela, reaguje brže i oštrije.

"Tržište fizičkih derivata, poput dizela, reaguje brže i oštrije, što znači da je pod jakim pritiskom. Prema iskustvu iz sličnih geopolitičkih šokova, očekuje se novi rast i poskupljenje, ali taj rast može biti ublažen zalihama ili sporijim usklađivanjem distributera", ističe energetski stručnjak.

Istovremeno, prenos promjena cijena nije trenutan niti potpuno direktan.

"Cijene u BiH prate kotacije gotovih derivata na mediteranskom tržištu, troškove transporta, odnosno uvoza, kurs, akcize, PDV i lokalne marže. Obično je potrebno od nekoliko dana do jedne ili dvije sedmice da se promjene prenesu na tržište, mada kod oštrih skokova to može biti i brže, a kod pada cijena sporije. Distributeri nabavne cijene usklađuju postepeno, mada benzinske pumpe brže reaguju na poskupljenja", kaže Harbaš.