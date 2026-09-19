Dizel u BiH mogao bi dostići 4,20 KM po litru: Upozorenje na nova poskupljenja

Autor:ATV redakcija
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Cijene goriva u BiH ponovo rastu, a dodatni pritisak na tržište mogao bi uslijediti zbog poremećaja u snabdijevanju naftom nakon zatvaranja saudijskog naftovoda "Istok-Zapad".
Energetski stručnjak Nihad Harbaš upozorava da bi, ukoliko napadi u Perzijskom zalivu i Crvenom moru potraju, cijena nafte mogla dostići i 120 dolara po barelu, što bi se dodatno odrazilo i na cijene naftnih derivata u BiH.
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"Naftovod Istok-Zapad (East-West) postao je kritični alternativni pravac za Hormuz. Prije napada prenosio je oko 4 do 5 miliona barela dnevno, odnosno oko četiri odsto globalne ponude. Njegovo zatvaranje moglo bi tako umanjiti svjetsku ponudu za do četiri odsto. To bi automatski značilo i gubitak oko 120 miliona barela, a ako napadi u Perzijskom zalivu i Crvenom moru potraju, cijena bi mogla ići i do 120 dolara po barelu", kazao je Harbaš za Biznis.ba.
Za Bosnu i Hercegovinu to, prema njegovim riječima, znači dodatni pritisak na cijene naftnih derivata, odnosno dizela i benzina, kao gotovih proizvoda koje BiH uvozi.
"Trenutne prosječne cijene u BiH već su povećane na oko 3,50 KM po litru. Predviđanja su da prostor za dalji rast cijena postoji, otprilike za 10 do 30 feninga po litru u narednim sedmicama, ako poremećaj potraje i cijene derivata ostanu povišene, uz mogućnost većih skokova u ekstremnijem scenariju", naglašava Harbaš.
On dodaje da regulisane marže u BiH i konkurencija ipak ograničavaju mogućnost većih skokova.
"Poremećaj zbog zatvaranja saudijskog East-West naftovoda može dodatno pritisnuti cijene, ali uticaj na BiH nije automatski niti proporcionalan. Prostor za dalji rast postoji, uz znatnu neizvjesnost", navodi Harbaš.
Govoreći o tome koliko se promjene cijena sirove nafte na svjetskom tržištu brzo prenose na cijene goriva u BiH, Harbaš ističe da tržište
fizičkih derivata, poput dizela, reaguje brže i oštrije.
"Tržište fizičkih derivata, poput dizela, reaguje brže i oštrije, što znači da je pod jakim pritiskom. Prema iskustvu iz sličnih geopolitičkih šokova, očekuje se novi rast i poskupljenje, ali taj rast može biti ublažen zalihama ili sporijim usklađivanjem distributera", ističe energetski stručnjak.
Istovremeno, prenos promjena cijena nije trenutan niti potpuno direktan.
"Cijene u BiH prate kotacije gotovih derivata na mediteranskom tržištu, troškove transporta, odnosno uvoza, kurs, akcize, PDV i lokalne marže. Obično je potrebno od nekoliko dana do jedne ili dvije sedmice da se promjene prenesu na tržište, mada kod oštrih skokova to može biti i brže, a kod pada cijena sporije. Distributeri nabavne cijene usklađuju postepeno, mada benzinske pumpe brže reaguju na poskupljenja", kaže Harbaš.
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