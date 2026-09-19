Služen parastos poginulim borcima povodom 35 godina od formiranja Prve lake prnjavorske brigade

Foto: Srna

U Spomen-hramu na Vučijaku danas je služen parastos za 626 poginulih boraca iz Prnjavora u Odbrambeno-otadžbinskom ratu povodom obilježavanja 35 godina od formiranja Prve lake prnjavorske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.

Parastosu su prisustvovali predstavnici grada Prnjavora, Boračke organizacije, porodice poginulih boraca, bivši pripadnici brigade i građani. Kroz Prvu laku pješadijsku brigadu Vojske Republike Srpske tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo je oko 4.600 boraca, od kojih je 240 poginulo, a 11 se i dalje vodi kao nestalo. Pripadnici ove brigade učestvovali su na brojnim ratištima širom Republike Srpske, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.