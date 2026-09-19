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Služen parastos poginulim borcima povodom 35 godina od formiranja Prve lake prnjavorske brigade

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19.09.2026 15:13

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У Спомен-храму на Вучијаку данас је служен парастос за 626 погинулих бораца из Прњавора у Одбрамбено-отаџбинском рату поводом обиљежавања 35 година од формирања Прве лаке прњаворске пјешадијске бригаде Војске Републике Српске.
Foto: Srna

U Spomen-hramu na Vučijaku danas je služen parastos za 626 poginulih boraca iz Prnjavora u Odbrambeno-otadžbinskom ratu povodom obilježavanja 35 godina od formiranja Prve lake prnjavorske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.

Parastosu su prisustvovali predstavnici grada Prnjavora, Boračke organizacije, porodice poginulih boraca, bivši pripadnici brigade i građani.

Kroz Prvu laku pješadijsku brigadu Vojske Republike Srpske tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo je oko 4.600 boraca, od kojih je 240 poginulo, a 11 se i dalje vodi kao nestalo.

Pripadnici ove brigade učestvovali su na brojnim ratištima širom Republike Srpske, prenosi Srna.

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Parastos

služen parastos

Prnjavor

Vojska Republike Srpske

Boračka organizacija

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