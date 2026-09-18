Požar na Čvrsnici i dalje gori: Potreban angažman kanadera i helikoptera

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Požar na planini Čvrsnici, na lokalitetu Razvale, i dalje je aktivan i širi se prema Malom Vilincu i Risovcu, tako da je i danas potreban angažman kanadera i helikoptera, kako bi pomogli u gašenju.
Tokom jučerašnjeg dana helikopter Oružanih snaga BiH obavio je deset izbačaja vode, dok su u poslijepodnevnim časovima dva kanadera iz Hrvatske obavila 18 izbačaja, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.
Hronika
Motociklista poginuo u teškoj nesreći: Drugi zadobio povrede
Iz Uprave dodaju da je požar na nepristupačnom terenu, tako da do požarišta nije moguće doći vatrogasnim vozilima.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
7 h0
Gradovi i opštine
20 h1
Gradovi i opštine
21 h0
Najnovije
Najčitanije
18
35
18
18
18
18
18
01
18
00
Trenutno na programu