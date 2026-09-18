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Požar na Čvrsnici i dalje gori: Potreban angažman kanadera i helikoptera

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18.09.2026 14:55

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Požar na planini Čvrsnici, na lokalitetu Razvale, i dalje je aktivan i širi se prema Malom Vilincu i Risovcu, tako da je i danas potreban angažman kanadera i helikoptera, kako bi pomogli u gašenju.

Tokom jučerašnjeg dana helikopter Oružanih snaga BiH obavio je deset izbačaja vode, dok su u poslijepodnevnim časovima dva kanadera iz Hrvatske obavila 18 izbačaja, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

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Iz Uprave dodaju da je požar na nepristupačnom terenu, tako da do požarišta nije moguće doći vatrogasnim vozilima.

(Srna)

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požar

Vatrogasci

Helikopter

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