Požar u kafiću u Banjaluci

Foto: Facebook/Vatrogasno-spasilacka birgada Banjaluka

Banjalučki vatrogasci tokom jučerašnjeg dana imali su nekoliko intervencija među kojima je i gašenje požara u kafiću "Sagitarius".

Vatrogasci su od 04.16 u ulici Dragiše Vasića gasili požar u kafiću. Vatrogasci su prvo u 09.55 uklanjali stabla u ulici Sime Matavulja, a zatim su u 16.40 skidali lim sa zgrade u ulici Kralja Petra Drugog, a od 19 časova do ponoći obezbjeđivali su koncert u dvorani Borik.

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