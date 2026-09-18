Požar u kafiću u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Banjalučki vatrogasci tokom jučerašnjeg dana imali su nekoliko intervencija među kojima je i gašenje požara u kafiću "Sagitarius".
Vatrogasci su od 04.16 u ulici Dragiše Vasića gasili požar u kafiću.
Vatrogasci su prvo u 09.55 uklanjali stabla u ulici Sime Matavulja, a zatim su u 16.40 skidali lim sa zgrade u ulici Kralja Petra Drugog, a od 19 časova do ponoći obezbjeđivali su koncert u dvorani Borik.
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