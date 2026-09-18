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Požar u kafiću u Banjaluci

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18.09.2026 15:44

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Од 19 часова ватрогасци до поноћи обезбјеђивали су концерт у дворани Борик, док су у 04.16 у улици Драгише Васића гасили пожар у кафићу.
Foto: Facebook/Vatrogasno-spasilacka birgada Banjaluka

Banjalučki vatrogasci tokom jučerašnjeg dana imali su nekoliko intervencija među kojima je i gašenje požara u kafiću "Sagitarius".

Vatrogasci su od 04.16 u ulici Dragiše Vasića gasili požar u kafiću.

Vatrogasci su prvo u 09.55 uklanjali stabla u ulici Sime Matavulja, a zatim su u 16.40 skidali lim sa zgrade u ulici Kralja Petra Drugog, a od 19 časova do ponoći obezbjeđivali su koncert u dvorani Borik.

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Kafić

Banja Luka

Vatrogasci Banjaluka

vatra

Vatrogasci

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