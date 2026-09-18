Od sutra u Banjaluci besplatni preventivni pregledi

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Širom Banjaluke od sutra će biti organizovani besplatni preventivni pregledi na otvorenom u okviru kampanje "Svjesni danas, zdravi sutra" koju pokreće Dom zdravlja, rečeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Preventivni pregledi povodom obilježavanja Svjetskog dana srca obuhvataju mjerenje krvnog pritiska, nivoa holesterola i glukoze u krvi, tjelesne visine, težine i stepena uhranjenosti, te procjenu ukupnog kardiovaskularnog rizika. Hronika Banjalučani osumnjičeni za pljačku manastira i hrama Kampanja počinje sutra u 10.00 časova na Gradskoj tržnici, a do 29. septembra biće organizovana u više banjalučkih naselja.

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