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Od sutra u Banjaluci besplatni preventivni pregledi

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18.09.2026 11:59

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Доктор, хирург, рукавице
Foto: Pexels

Širom Banjaluke od sutra će biti organizovani besplatni preventivni pregledi na otvorenom u okviru kampanje "Svjesni danas, zdravi sutra" koju pokreće Dom zdravlja, rečeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Preventivni pregledi povodom obilježavanja Svjetskog dana srca obuhvataju mjerenje krvnog pritiska, nivoa holesterola i glukoze u krvi, tjelesne visine, težine i stepena uhranjenosti, te procjenu ukupnog kardiovaskularnog rizika.

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Kampanja počinje sutra u 10.00 časova na Gradskoj tržnici, a do 29. septembra biće organizovana u više banjalučkih naselja.

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Besplatni pregled

Banja Luka

Dom zdravlja Banjaluka

Srce

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