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Počela sanacija klizišta u Česmi

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17.09.2026 19:38

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Клизиште у Чесми
Foto: ATV

Bliži se kraj problema sa klizištem u banjalučkom naselju Česma –Počinju radovi na sanaciji korita rijeke Vrbas. Mještani nestrpljivi. Poručuju da više nema čekanja.

"Nemamo više vremena da čekamo kiše da krenu, kao što ste vidjeli i vidite na terenu kakva je situaciju, tako da očekujemo da što prije u narednim danima počne rješavanje ovog dugogodišnjeg problema", rekao je Mićo Drobac, mještanin.

"Ja sam zamolila da se odradi stvarno kako treba, jer je jednom već rađeno, pa je Vrbas pošto je obala skrenuta na našu stranu potkopava to i napravi klizište", rekla je Mileva Marić, mještanin.

"Ovde smo dva tri puta danas imali, sliježe se zemlja to odnese Vrbas", rekao je Marko Rajković, mještanin.

Radovima će biti obuhvaćena dionica u dužini od 1.100 metara, a trebalo bi da se povećaju hidraulički kapaciteti vodotoka i zaštite obalu od erozije. Ovo je prva faza uređenja korita rijeke Vrbas, koju zajednički realizuju resorno ministarstvom i „Vode Srpske“.

"Radovi su otpočeli zvanično danas, direkcija i republička vodna inspekcija je uvela izvođače u posao, nažalost predstavnici grada se nisu pojavili iako su bili uredno obavješteni i imali su obavezu da stave potpis da je sve urađeno u skladu sa zakonom i projektom dokumentacijom i to se nije desilo, bez obzira na to mi nismo mogli da čekamo prolongiranje početka radova", rekao je Miroslav Milovanović, direktor JU „Vode Srpske“.

Radovi bi trebalo da budu završeni za manje od mjesec dana. Ovo nije konačno rješenje, ali je put ka rješavanju glavnog problema ovog dijela Banjaluke.

"Vlada se uključuje, preuzima odgovornost, tako da to ne vidim apsolutno nikakav problem, osim problema da ovo što prije riješimo i idemo sada do izvođača da vidimo koliko mu vremena treba imajući u vidu da su povoljni meteorološki uslovi", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Pred izvođačima je posao koji bi trebao da zaustavi dalje širenje klizišta, a mještani Česme se nadaju da će ovog puta rješenje biti dugoročno i da strah od svake nove kiše ostaje iza njih.

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Tagovi :

klizište

Klizište u Česmi

Banjaluka

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