Dobra vijest za vozače: Poznato kada se saobraćaj na brzoj cesti u Trnu vraća na staro

Nadvožnjak u Trnu u potpunosti biće pušten kroz nekih 15 dana, dok će sam saobraćaj ispod njega početi u poned‌jeljak.

Rekao je to Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske".

"Nadvožnjak u Trnu je priveden kraju. Montirani su nosači. Radi se maska na samom nadvožnjaku. Danas je u toku betoniranje, učvršćivanje tih maski za konstrukciju glavnih nosača i montaža ograde planirana je preko vikenda. Mislim da će poned‌jeljak, najdalje utorak, biti pušten saobraćaj ispod mosta", rekao je Janković.

Naveo je da će nakon puštanja u saobraćaj samog nadvožnjaka ostati radovi na samom nadvožnjaku.

Republika Srpska Dodik i Levi: Ponosni smo na prijateljstvo koje povezuje srpski i jevrejski narod

"A to je izrada hidroizolacije i asfaltnih slojeva, koji će za par dana biti gotovi. Očekujemo da će za nekih petnaestak dana sam nadvožnjak biti u funkciji i da će saobraćaj moći da se odvija preko njega", naveo je Janković.

Janković je uputio apel vozačima na strpljenje jer je nemoguće, kako kaže, uraditi takve projekte, a da ne bude usporenja saobraćaja.

"Kad se završe sami radovi, imaćemo veliki protok saobraćaja i smanjenje gužvi", naveo je Janković, prenosi RTRS.