Logo

Dobra vijest za vozače: Poznato kada se saobraćaj na brzoj cesti u Trnu vraća na staro

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 11:10

Komentari:

0
Нови надвожњак на брзој цести Бањалука-Лакташи, у насељу Трн, постављен је данас, 1. августа, чиме је направљен значајан корак у реконструкцији једне од најпрометнијих саобраћајница у Републици Српској.
Foto: Patrole i radari

Nadvožnjak u Trnu u potpunosti biće pušten kroz nekih 15 dana, dok će sam saobraćaj ispod njega početi u poned‌jeljak.

Rekao je to Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske".

"Nadvožnjak u Trnu je priveden kraju. Montirani su nosači. Radi se maska na samom nadvožnjaku. Danas je u toku betoniranje, učvršćivanje tih maski za konstrukciju glavnih nosača i montaža ograde planirana je preko vikenda. Mislim da će poned‌jeljak, najdalje utorak, biti pušten saobraćaj ispod mosta", rekao je Janković.

Naveo je da će nakon puštanja u saobraćaj samog nadvožnjaka ostati radovi na samom nadvožnjaku.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik i Levi: Ponosni smo na prijateljstvo koje povezuje srpski i jevrejski narod

"A to je izrada hidroizolacije i asfaltnih slojeva, koji će za par dana biti gotovi. Očekujemo da će za nekih petnaestak dana sam nadvožnjak biti u funkciji i da će saobraćaj moći da se odvija preko njega", naveo je Janković.

Janković je uputio apel vozačima na strpljenje jer je nemoguće, kako kaže, uraditi takve projekte, a da ne bude usporenja saobraćaja.

"Kad se završe sami radovi, imaćemo veliki protok saobraćaja i smanjenje gužvi", naveo je Janković, prenosi RTRS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trn

Miroslav Janković

nadvožnjak u Trnu

Nadvožnjak

Komentari (0)

Više iz rubrike

ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање”

Banja Luka

Vaspitači Stanivukoviću: Hoćemo povećanje plata, ne političke pritiske

2 h

1
Стубови за струју.

Banja Luka

Isključenja struje u Banjaluci

4 h

0
Асфалтирање код Студентског центра у Бањалуци

Banja Luka

Izbjegnite kolaps: Radovi zatvorili ulicu u Banjaluci

21 h

0
Пањем закрпили рупу

Banja Luka

Mještani banjalučkog naselja panjem zakrpili rupu

1 d

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Košarac: Istočno Sarajevo jedan od najsnažnijih simbola borbe za slobodu, opstanak i Srpsku

11

41

Lavrov: Za Kosovo nisu pitali narod, a glasanje na Krimu odbijaju da priznaju

11

36

Dodik iz Tel Aviva: Saradnja sa Izraelom od strateškog značaja

11

34

Mladići zadobili povrede opasne po život u krvavom obračunu

11

34

Odbjegli poštar iz BiH već na slobodi, došao preko Splita

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima