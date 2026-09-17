Robokap otpustio bračni par iz MUP-a RS

MUP Republike Srpske izrekao je disciplinsku mjeru prekida radnog odnosa bračnom paru Ivanu i Dragani Š. koji su 2024. godine uhapšeni u akciji ”Robokap” u Prijedoru.

Otkazi su im uručeni nakon disciplinskog postupka u kojem je utvrđeno da su nekadašnji policijski službenici PU Prijedor počinili težu povredu radne dužnosti.

"Izrečena im je disciplinska mjera prekida radnog odnosa zbog ponašanja u službi ili izvan službe koje narušava ugled MUP-a Republike Srpske", kaže izvor ATV-a.

Ivan i Dragana uhapšeni su u maju 2024. u akciji ”Robokap” zbog sumnje da su se bavili nedozvoljenom proizvodnjom i prometom droge. Zajedno s njima uhapšen je i M.Ž, a tokom istrage došlo se do dokaza da su u više navrata prodavali drogu korisnicima u Prijedoru. Prilikom hapšenja kod policajca je i pronađen bijeli prah, nalik kokainu. Protiv bračnog para pokrenut je i krivični postupak, koji je još u toku.

Hronika Otkrivamo imena šest uhapšenih u akciji "Kota"

Disciplinska komisija je 14. septembra otpustila i nekadašnjeg komandira u Srednjoj školi MUP-a Republike Srpske, koji je zajedno s drugim kolegom pod istragom za krivično djelo polne zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina. Radi se o skandalu koji je otkriven u martu prošle godine kada se pojavila informacija da su se dvojica komandira S.R. i M.G. nedolično ponašali prema maloljetnoj učenici. Jedan od osumnjičenih ranije je dao otkaz, dok je drugi otpušen iz MUP-a Srpske. Prema nezvaničnim informacijama istraga protiv njih se nalazi u završnoj fazi i uskoro se može očekivati i donošenje tužilačke odluke.