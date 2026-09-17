Otkrivamo imena šest uhapšenih u akciji "Kota"

Šest osoba uhapšenih u akciji "Kota" sprovedeno je jutros u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Kako saznaje ATV u akciji su uhapšeni i Tužilaštvu predati Slijepčević Predrag (1967), Gvozderac Stojan (1959), Jovanić Ranko (1989), Glišić Nenad (1978), Šušnjar Đorđe (2001), svi iz Gradiške, te Savić Marinko (1965) iz Kozarske Dubice.

Podsjećamo, u akciji kodnog naziva "Kota" zaplijenjeno je više vojnih pušaka i eksplozivnih naprava.

Policija je tokom akcije pronašla i oduzela dvadeset i dvije vojne puške, dvije lovačke, pištolj, oko 1.900 komada municije, 46 bombi, tri mine, 12 tromblona, ručni minobacač, kao i brojno drugo oružje i oprema.

Pretresi su izvršeni na deset lokacija na području policijskih uprava Gradiška i Prijedor, a uhapšeno je šest osoba

"Dio oružja bio je namijenjen za transport van područja Gradiške, čime je, presječen kanal nedozvoljene trgovine oružjem koji je djelovao od ranije", saopšteno je iz policije.

Akcija je sprovedena pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a sproveli su je policijski službenici PU Gradiška i Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske.