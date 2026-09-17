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"Istorijsko niski gubici u Elektro-Bijeljina"

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17.09.2026 10:17

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Електро-Бијељина, радови на мрежи
Foto: ATV

Milan Lukić, v.d. izvršnog direktora za terenske operacije ODS 'Elektro-Bijeljina' a.d. Bijeljina istakao je za ATV da je ovo preduzeće prošle godine završilo sa gubicima manjim od osam odsto, što su istorijski niski gubici kako postoji Elektro-Bijeljina.

"U prvih šest mjeseci ove godine su oni značajno značajno manji, ispod 7,5 odsto, nadam se da ćemo tako i završiti godinu. To je za fantastičan rezultat, ja sam ponosan na sve svoje saradnike, na kompletnu upravu koja radi na tome", rekao je Lukić.

Istkao je da ovo preduzeće ima problem sa povećanom potrošnjom i to u ljetnim mjesecima te da su to nepovoljne stvari jer što je veća potrošnja to su i gubici veći.

"Međutim, uspjeli smo nekim drugim mjerama i razmišljanjem unaprijed gdje ulagati, kako usmjeriti tokove energije, doći do do toga da imamo najmanje gubitke, tako da u narednom periodu očekujemo i da se smanje gubici zbog velikih ulaganja koje planiramo", rekao je Lukić te dodao:

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"Elektro-Bijeljina je prije nekih 15-20 godina napravila jednu izuzetno veliku i opširnu akciju kada smo se maksimalno posvetili bili otkrivanju i sankcionisanju neovlaštene potrošnje i možemo reći da je to dalo ogroman rezultat i između ostalog, ovi rezultati koje sada imamo su posljedica toga"

Ističe da se i sada sprovode te kontrole.

"Mogu reći da neovlaštene potrošnje gotovo da nema, naravno, neće biti da je nema nikako, ali je to zanemarljivo", rekao je Lukić.

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Elektro-Bijeljina

Milan Lukić

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