Episkog Kirilo služi liturgiju povodom slave grada Istočno Sarajevo: Prisustvuje i Siniša Karan

Autor:ATV redakcija
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Povodom slave grada Istočno Sarajevo, Svetog Petra Dabrobosanskog, u hramu koji je posvećen ovom svetitelju u Istočnoj Ilidži Svetu arhijerejsku liturgiju služi Njegovo preosveštenstvo episkop buenosajreski i južno-centralnoamerički Kirilo.
Svetoj liturgiji prisustvuje i predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan.
U Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo će večeras u 20.00 časova biće održan koncert rok grupe "Neverne bebe" - poklon Gradske uprave sugrađanima povodom slave grada.
U Kulturnom centru Pale u petak, 18. septembra, u 19.00 časova biće održano guslarsko veče i promocija epske pjesme "Spomen-groblje na Sokocu", čime će biti završena tradicionalna manifestacija "Dani Istočnog Sarajeva" organizovana povodom Dana i slave grada.
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