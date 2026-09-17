Logo

Episkog Kirilo služi liturgiju povodom slave grada Istočno Sarajevo: Prisustvuje i Siniša Karan

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 09:35

Komentari:

0
Храм Светог Петра Дабробосанског у Источној Илиџи.
Foto: ATV

Povodom slave grada Istočno Sarajevo, Svetog Petra Dabrobosanskog, u hramu koji je posvećen ovom svetitelju u Istočnoj Ilidži Svetu arhijerejsku liturgiju služi Njegovo preosveštenstvo episkop buenosajreski i južno-centralnoamerički Kirilo.

Svetoj liturgiji prisustvuje i predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan.

Синиша Каран
Siniša Karan
ATV

U Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo će večeras u 20.00 časova biće održan koncert rok grupe "Neverne bebe" - poklon Gradske uprave sugrađanima povodom slave grada.

U Kulturnom centru Pale u petak, 18. septembra, u 19.00 časova biće održano guslarsko veče i promocija epske pjesme "Spomen-groblje na Sokocu", čime će biti završena tradicionalna manifestacija "Dani Istočnog Sarajeva" organizovana povodom Dana i slave grada.

Епископ Кирило
Episkop Kirilo
ATV

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istočno Sarajevo

Istočna Ilidža

Siniša Karan

Slava grada

Sveti Petar Dabrobosanski

Komentari (0)

Pročitajte više

Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.

Svijet

Kroz Ormuski moreuz prošla samo tri broda

2 h

0
ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање”

Banja Luka

Vaspitači Stanivukoviću: Hoćemo povećanje plata, ne političke pritiske

2 h

1
Акција Кота

Hronika

Šestorka uhapšena u akciji "Kota" sprovedena u OJT Banjaluka - VIDEO

2 h

0
Руковање

Ekonomija

Kralj namještaja rodom iz Banjaluke preuzima austrijskog giganta

2 h

0

Više iz rubrike

Милан Лукић, в.д. извршног директора за теренске операције ОДС 'Електро-Бијељина' а.д. Бијељина

Gradovi i opštine

Lukić za ATV: Stanje na mreži na području Bijeljine u mnogo boljem stanju nego prethodnih godina

2 h

0
Поклопац од шахта за канализацију са пукотинама.

Gradovi i opštine

Drama u gradu u Srpskoj: Dijete upalo u šaht, spasavali ga vatrogasci

4 h

0
Пожар код Гацка

Gradovi i opštine

Novi požar kod Gacka: Vatrogasci na terenu

14 h

0
Башевић: Станивуковић да покаже шта је урадио са милијарду и 270 милиона КМ за грађане Бањалуке

Gradovi i opštine

Bašević: Stanivuković da pokaže šta je uradio sa milijardu i 270 miliona KM za građane Banjaluke

15 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Košarac: Istočno Sarajevo jedan od najsnažnijih simbola borbe za slobodu, opstanak i Srpsku

11

41

Lavrov: Za Kosovo nisu pitali narod, a glasanje na Krimu odbijaju da priznaju

11

36

Dodik iz Tel Aviva: Saradnja sa Izraelom od strateškog značaja

11

34

Mladići zadobili povrede opasne po život u krvavom obračunu

11

34

Odbjegli poštar iz BiH već na slobodi, došao preko Splita

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima