Kralj namještaja rodom iz Banjaluke preuzima austrijskog giganta

Preduzetnik porijeklom iz Bosne i Hercegovine Renato Radić, vlasnik i osnivač Prima grupe, napravio je veliki poslovni iskorak u Austriji preuzimanjem tradicionalnog proizvođača namještaja ADA Mebelverke Holding AG.

Radić preuzima 100 posto austrijske kompanije, koja je ove godine završila u postupku sanacije nakon ozbiljnih finansijskih problema. Ulaskom novog vlasnika trebala bi biti osigurana sredstva za nastavak poslovanja i očuvanje jednog od poznatijih austrijskih brendova namještaja.

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ADA ima korijene koji sežu sve do 1900. godine, kada je u austrijskom Angeru pokrenuta proizvodnja iz koje će kasnije nastati današnja kompanija. Za Radića, čija je porodica početkom 1990-ih iz Banjaluke preselila u Hrvatsku, ovo predstavlja jedan od najvećih poslovnih poteza otkako je prije tri decenije počeo graditi Prima grupu.

Kompanija završila u finansijskim problemima

ADA je u martu ove godine ušla u postupak sanacije bez vlastitog upravljanja. Finansijski problemi bili su posljedica višegodišnjeg pada potražnje na tržištu namještaja, slabije stanogradnje te rasta troškova materijala, energije i rada. Posebno težak bio je početak ove godine, kada je pad narudžbi iznosio između 20 i 25 posto u odnosu na isti period godinu ranije.

U postupku sanacije Holdinga prijavljeno je oko 19,7 miliona evra potraživanja, od čega je priznato približno 18,3 miliona evra. Povjerioci su početkom avgusta prihvatili plan prema kojem će im biti isplaćeno 20 posto priznatih potraživanja. Upravo tu na scenu stupa Radić.

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Novi vlasnik preuzeće 100 odsto ADA Mebelverke Holdinga, osigurati isplatu dogovorene kvote povjeriocima te u kompaniju unijeti dodatni kapital potreban za poslovanje i buduće investicije. Vrijednost same akvizicije nije objavljena.

ADA ostaje austrijska kompanija

Radić, prema objavljenim planovima, ne namjerava ugasiti austrijski identitet kompanije. ADA bi trebala nastaviti poslovati kao samostalna austrijska kompanija, sa sjedištem u Štajerskoj, vlastitim brendom, upravom i prodajom. Zadržavaju se i postojeći odnosi s kupcima i partnerima, dok će postojeće narudžbe biti završene, a ranije preuzete garancijske obaveze nastavljene.

Preuzimanjem su obuhvaćene i proizvodne lokacije u Mađarskoj i Rumuniji, gdje se proizvodnja nastavlja. Mnogo je neizvjesnija budućnost proizvodnje u samoj Austriji. U Angeru je trenutno ostalo svega desetak zaposlenih, ali novi vlasnik razmatra mogućnost ponovnog pokretanja proizvodnje na toj lokaciji.

ADA je prije finansijskih problema ostvarivala oko 110 miliona evra godišnjeg prihoda, a poznata je po proizvodnji tapaciranog namještaja, kreveta i madraca.

Od Banjaluke do velike poslovne grupe

"BiznisInfo.ba" je o Radiću pisao prije nekoliko mjeseci, kada je njegova Prima grupa kod Bjelovara otvorila jednu od tehnološki najnaprednijih tvornica namještaja u Hrvatskoj.

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Radić vuče porijeklo iz Banjaluke, odakle se njegova porodica 1992. godine preselila u Bjelovar. Porodica se u to vrijeme bavila stočarstvom, a veliki zaokret dogodio se 1995. godine kupovinom bjelovarskog pogona kompanije Eksportdrvo.

Tada je nastala Prima Komerc, iz koje je tokom naredne tri decenije izrastao jedan od najvećih sistema za proizvodnju i prodaju namještaja u ovom dijelu Evrope.

Prima grupa danas zapošljava više od 2.000 ljudi, posluje kroz proizvodnju, maloprodaju i izvoz, a prisutna je i na tržištu Bosne i Hercegovine. Radić je prilikom preuzimanja ADA upravo na vlastitom poslovnom putu zasnovao odluku da sačuva austrijsku kompaniju.

Kazao je da i sam dolazi iz porodičnog biznisa koji je 1995. počeo u maloj radionici te da zbog toga razumije vrijednost imena kakvo je ADA i znanja, zanata i povjerenja koje je tokom decenija izgrađeno oko tog brenda. Poručio je i da je njegov zadatak kompaniji sada donijeti stabilnost i kapital.

Ove godine uložio još 20 miliona evra

Akvizicija u Austriji dolazi samo nekoliko mjeseci nakon još jednog velikog Radićevog poslovnog poteza. Prima je ove godine u Severinu kod Bjelovara otvorila novu tvornicu pločastog namještaja vrijednu 20 miliona evra. Objekat ima oko 15.600 kvadratnih metara, a planirano je zapošljavanje 190 radnika.

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Nova tvornica u jednoj smjeni može proizvesti oko 1.000 kuhinjskih elemenata ili 400 kliznih ormara. Sada Radić pravi sljedeći veliki korak – iz kompanije koju je njegova porodica počela graditi nakon dolaska iz BiH ulazi u vlasništvo tradicionalnog austrijskog proizvođača čiji korijeni sežu više od jednog vijeka.

ADA bi pod novim vlasnikom trebala zadržati ime i austrijsko sjedište, dok bi povezivanje s proizvodnim kapacitetima i prodajnom mrežom Prima grupe moglo otvoriti potpuno novo poglavlje za kompaniju koja je prije samo nekoliko mjeseci bila suočena s neizvjesnom budućnošću.