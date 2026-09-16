Velika kompanija pred bankrotom

Letonska avio-kompanija erBaltik u Njujorku je dobrovoljno pokrenula postupak zaštite od povjerilaca prema Poglavlju 11 američkog stečajnog zakona.

Kompanija je objavila da ovim potezom pokušava da restrukturira nagomilane dugove i preživi krizu u sektoru koju je izazvao rat u Iranu.

Zbog sukoba su cene avionskog goriva drastično porasle, što je dovelo do zastoja u pregovorima sa poveriocima, piše "Rojters".

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ErBaltik je u saopštenju naveo da je obezbijedio 350 miliona evra finansiranja od grupe zajmodavaca, u kojoj su Stratedžik Valju Partners, Barklejs, Hayfin Kapital Menadžment, Morgan Stenli i Ouktri Kapital Menadžment.

Taj novac trebalo bi da podrži poslovanje tokom procesa restrukturiranja. Izvršni direktor kompanije Erno Hilden izjavio je na konferenciji za novinare da kamatna stopa na to finansiranje iznosi oko 12 odsto i da se čeka odobrenje suda.

"U narednim mjesecima razgovaraćemo sa svim zainteresovanim stranama kako bismo dogovorili održive uslove", rekao je Hilden.

Najavio je i da kompanija planira da poveća godišnju dobit za 44 miliona evra.

Otkazivanje narudžbina aviona

Sudski podnesak otkriva da će erBaltik iskoristiti stečajni postupak za otkazivanje ili odlaganje isporuka iz narudžbe vrijedne 3,5 milijardi dolara za 40 dodatnih Erbasovih aviona. Kompanija takođe planira da odloži isporuku motora kompanije Prat end Vitni u vrijednosti od 106,7 miliona dolara. Već su stupili u kontakt sa Erbasom u vezi sa odlaganjem isporuka planiranih nakon ove godine. Kompanija RTX, vlasnik kompanije Prat end Vitni, odbila je da komentariše situaciju.

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ErBaltik je potvrdio da će se letovi odvijati prema planu tokom cijelog procesa pod nadzorom suda. Očekuju da će postupak biti završen do juna naredne godine.