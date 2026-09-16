Cvijanović: Tu smo da slušamo i da, kao i uvijek, radimo u najboljem interesu našeg naroda

Vaša podrška i energija nam daju snagu da nastavimo dalje, poručila je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, nakon druženja sa građanima u Banjaluci.

"Predivno veče u srcu Banjaluke i srdačno druženje "Među komšijama"! ​Hvala svima koji su došli na plato kod „Pentagona“ da razgovaramo, podijelimo ideje i uživamo u sjajnoj atmosferi. Ovo je bila jedinstvena prilika da u opuštenom druženju čujemo sve ono što zanima naše građane i šta im je važno. Zajedno sa predsjednikom Dodikom, Savom Minićem i našim kandidatima, tu smo da slušamo i da, kao i uvijek, radimo u najboljem interesu našeg naroda", poručila je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.