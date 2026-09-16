Cvijanović: Tu smo da slušamo i da, kao i uvijek, radimo u najboljem interesu našeg naroda

Autor:ATV redakcija
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Vaša podrška i energija nam daju snagu da nastavimo dalje, poručila je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, nakon druženja sa građanima u Banjaluci.
"Predivno veče u srcu Banjaluke i srdačno druženje "Među komšijama"! Hvala svima koji su došli na plato kod „Pentagona“ da razgovaramo, podijelimo ideje i uživamo u sjajnoj atmosferi. Ovo je bila jedinstvena prilika da u opuštenom druženju čujemo sve ono što zanima naše građane i šta im je važno. Zajedno sa predsjednikom Dodikom, Savom Minićem i našim kandidatima, tu smo da slušamo i da, kao i uvijek, radimo u najboljem interesu našeg naroda", poručila je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.
Predivno veče u srcu Banjaluke i srdačno druženje „Među komšijama“!— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 16, 2026
Hvala svima koji su došli na plato kod „Pentagona“ da razgovaramo, podijelimo ideje i uživamo u sjajnoj atmosferi. Ovo je bila jedinstvena prilika da u opuštenom druženju čujemo sve ono što zanima naše građane i… pic.twitter.com/SMngRkysdg
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