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Cvijanović: Tu smo da slušamo i da, kao i uvijek, radimo u najboljem interesu našeg naroda

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16.09.2026 10:43

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за
Foto: ATV/Branko Jović

Vaša podrška i energija nam daju snagu da nastavimo dalje, poručila je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, nakon druženja sa građanima u Banjaluci.

"Predivno veče u srcu Banjaluke i srdačno druženje "Među komšijama"! ​Hvala svima koji su došli na plato kod „Pentagona“ da razgovaramo, podijelimo ideje i uživamo u sjajnoj atmosferi. Ovo je bila jedinstvena prilika da u opuštenom druženju čujemo sve ono što zanima naše građane i šta im je važno. Zajedno sa predsjednikom Dodikom, Savom Minićem i našim kandidatima, tu smo da slušamo i da, kao i uvijek, radimo u najboljem interesu našeg naroda", poručila je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

SNSD

Banjaluka

Izbori 2026

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