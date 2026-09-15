Dodik: Banjaluka ne može bez SNSD

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Banjaluka ne može bez SNSD-a, zahvaljujući kome je danas sinonim za bezbjednost.

- Da nije bilo SNSD-a Banjaluka ne bi bila glavni grad i ne bi imala sve ono što danas ima - rekao je Dodik u neformalnom razgovoru sa mještanima banjalučkog naselja Borik.

Dodik je istakao da je SNSD garant mira i stabilnosti.

- Banjaluka je danas sinonim za bezbjednost. Nekada je bila i sinonim za najuređeniji grad Balkana, danas to više nije, ali to je stvar lokalne uprave koja ne posveđuje dovoljno pažnje tome - rekao je Dodik.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da ljudi prepoznaju da SNSD zajedno sa koalicionim partnerima donosi mir i stabilnost, razvoj širom Republike Srpske.

- Uvijek vodimo računa o potrebama čovjeka, porodice, novorođenčadi, porodilja, boraca, penzionera i svih drugih kategorija. Nije vrijeme za politike koje nemaju koncept, jasan plan i putanju kojom se treba kretati - naglasila je Cvijanović.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je neformalni razgovor sa ljudima način rada SNSD-a, koji želi da čuje svakog čovjeka.

- Dogovor kuću gradi. Tražimo najbolji model komunikacije sa ljudima kako bi vidjeli da ih mi zaista predstavljamo. Sve ono što ćemo raditi u budućnosti, radićemo upravo zbog toga zato što to traže građani - istakao je Minić.