Dodik: Banjaluka ne može bez SNSD

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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Banjaluka ne može bez SNSD-a, zahvaljujući kome je danas sinonim za bezbjednost.
- Da nije bilo SNSD-a Banjaluka ne bi bila glavni grad i ne bi imala sve ono što danas ima - rekao je Dodik u neformalnom razgovoru sa mještanima banjalučkog naselja Borik.
Dodik je istakao da je SNSD garant mira i stabilnosti.
- Banjaluka je danas sinonim za bezbjednost. Nekada je bila i sinonim za najuređeniji grad Balkana, danas to više nije, ali to je stvar lokalne uprave koja ne posveđuje dovoljno pažnje tome - rekao je Dodik.
Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da ljudi prepoznaju da SNSD zajedno sa koalicionim partnerima donosi mir i stabilnost, razvoj širom Republike Srpske.
- Uvijek vodimo računa o potrebama čovjeka, porodice, novorođenčadi, porodilja, boraca, penzionera i svih drugih kategorija. Nije vrijeme za politike koje nemaju koncept, jasan plan i putanju kojom se treba kretati - naglasila je Cvijanović.
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je neformalni razgovor sa ljudima način rada SNSD-a, koji želi da čuje svakog čovjeka.
- Dogovor kuću gradi. Tražimo najbolji model komunikacije sa ljudima kako bi vidjeli da ih mi zaista predstavljamo. Sve ono što ćemo raditi u budućnosti, radićemo upravo zbog toga zato što to traže građani - istakao je Minić.
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