Kina pooštrila pravila ulaska i izlaska iz zemlje

Kina je pooštrila pravila ulaska i izlaska iz zemlje kako bi osigurala bezbjednost i zaštitila prava putnika koji ulaze u zemlju ili je napuštaju, saopštio je Državni savjet.

"Cilj propisa je zaštita legitimnih prava putnika koji ulaze u zemlju ili je napuštaju, kao i zaštitu državnog suvereniteta, bezbjednosti i interesa razvoja", navodi se u saopštenju Državnog savjeta.

Nadležni organi će izdavati upozorenja o rizicima vezanim za putovanja u određene zemlje. Kineskim državljanima koji u inostranstvu počine prekršaje ili prekrše propise o kontroli izvoza može biti zabranjen izlazak iz zemlje u trajanju od šest mjeseci do tri godine.

Stranim državljanima koji daju lažne podatke prilikom podnošenja zahtjeva za vizu ili na granici može biti zabranjen ulazak u Kinu u periodu od jedne do pet godina.

Uvodi se obavezna registracija za posrednike koji se bave organizovanjem putovanja. Za nezakonite aktivnosti predviđene su novčane kazne u rasponu od 750 do 7.500 dolara, navodi RIA Novosti, prenosi Srna.