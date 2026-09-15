Skandal u Njemačkoj: Umjesto deportacije, opasni migranti sa Balkana ostali u zemlji

Njemačku potresa novi azilantski skandal nakon što je otkriveno da su desetine migranata sa zapadnog Balkana, protiv kojih se vode istrage i zbog teških krivičnih djela, umjesto deportacije dobile priliku da ostanu u zemlji.

U njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija skandal poprima sve veće razmjere.

Prema novim podacima koje je gradska uprava Kelna potvrdila za „Fokus onlajn“ (Focus Online), od 153 migranta koji se trenutno nalaze u gradskom programu za sticanje prava na ostanak (Bleiberechtsprogramm), protiv čak 76 njih vode se krivične istrage u gotovo 100 zasebnih postupaka.

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Riječ je o migrantima koji imaju obavezu da napuste zemlju, a većinom su porijeklom sa zapadnog Balkana. Među teškim djelima za koja su osumnjičeni nalaze se silovanje, seksualno zlostavljanje djece, širenje dječje pornografije, oružana razbojništva, nanošenje opasnih tjelesnih povreda, trgovina kokainom i pranje novca, prenosi „Feniks magazin“.

Odbili deportaciju pod izgovorom „integracije“

Pozadina afere leži u takozvanoj „Kesfeldskoj listi“ iz jeseni 2024. godine. Centralna kancelarija za strance u Kesfeldu tada je ponudila Kelnu hitno pribavljanje zamjenskih putnih isprava kako bi se omogućila deportacija 471 odbijenog tražioca azila sa zapadnog Balkana.

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Međutim, nadležno gradsko odjeljenje za pravo na ostanak odbilo je ponudu, navodeći da osobe sa dugotrajnim statusom tolerisanog boravka (Duldung) želi da integriše u društvo uz pomoć socijalnih pedagoga.

Od 218 osoba sa tog spiska koje su tada ušle u program, ispostavilo se da je njih 119 već imalo policijski dosije.

Kao jedan od drastičnih primjera navodi se slučaj 16-godišnjaka. Dok se nalazio u gradskom programu zaštite od protjerivanja, protiv njega su vođene istrage zbog sumnje na teško silovanje, nanošenje teških tjelesnih povreda i vožnju bez dozvole, a optužen je i za učešće u oružanom sukobu klanova u kojem su četiri osobe ranjene vatrenim oružjem i noževima.

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Opravdanja gradskih vlasti i širi problem u pokrajini

Iz gradske uprave Kelna poručuju da sama policijska istraga ne dokazuje krivicu te da je, prema pravilniku iz 2021. godine, prepreka za ulazak u program bila isključivo pravosnažna zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci ili duže.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje zašto vlasti nisu detaljno provjeravale dosijee prije donošenja odluka o integraciji.

Slični propusti zabilježeni su i u Ahenu. Kada se saberu podaci regionalnih kancelarija u Kesfeldu i Uni, oko 2.100 osoba koje su imale zakonsku obavezu da napuste Njemačku povezuje se sa ukupno čak 12.000 krivičnih istraga.

Ti podaci izazvali su oštre reakcije javnosti i zahtjeve za temeljnom revizijom azilantske politike.