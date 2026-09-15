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Horor na fudbalskoj utakmici: Jedna osoba ubijena, šest ranjeno

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15.09.2026 18:48

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Хорор на фудбалској утакмици: Једна особа убијена, шест рањено
Foto: Printscreen/X

Jezive scene dogodile su se u nedjelju u gradu San Fransisko del Rinkon, u meksičkoj saveznoj državi Gvanahuato, kada su dvojica naoružanih muškaraca na motociklu stigla do fudbalskog terena i otvorila vatru.

Prema lokalnim izvještajima, jedan od napadača pucao je prema ljudima koji su se nalazili uz teren, nakon čega su igrači i gledaoci počeli da bježe na sve strane.

Trenutak pucnjave zabilježen je kamerom jednog od prisutnih.

Sedam osoba pogođeno mecima

U napadu je ranjeno sedam osoba. Jedan od ranjenih, 25-godišnji Hulio Sezar (Julio César), preminuo je u bolnici od posljedica ranjavanja, dok je šest osoba zadržano na liječenju. Njegovu smrt potvrdilo je tužilaštvo savezne države Gvanahuato.

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Među povrijeđenima su, prema dostupnim informacijama, 25-godišnji Izrael (Israel) i Kristijan Antonio (Christian Antonio).

Lokalne vlasti navele su da su napadači najvjerovatnije imali konkretne mete. Jedan opštinski službenik rekao je da su, prema prvim informacijama, napadači ciljali „dvije osobe“, dok su ostali ljudi stradali kao slučajne žrtve napada.

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Policija traga za napadačima

Tužilaštvo savezne države Gvanahuato pokrenulo je istragu ubistva, dok policija traga za osobama koje su izvele napad.

Gradske vlasti San Fransiska del Rinkona osudile su napad i poručile da će sarađivati sa istražiteljima, ali i pružiti pomoć povrijeđenima i njihovim porodicama.

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Ovo nije prvi put da fudbalske utakmice u Gvanahuatu postaju poprište masovnog nasilja. U januaru je tokom utakmice u Salamanki ubijeno 11 ljudi, dok je još 12 osoba ranjeno.

Istraga o napadu u San Fransisku del Rinkonu je u toku, a za napadačima se i dalje traga.

(Avaz)

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