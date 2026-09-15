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Atletika u znaku jedinstva: Svesrpski kup u Banjaluci opravdao očekivanja

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15.09.2026 19:41

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Свесрпски атлетски куп
Foto: ATV

Svesrpski atletski kup po prvi put održan je u Banjaluci, a na mitingu je ove godine učestvovalo stotinjak atletičara iz Republike Srpske i Srbije. Čast da otvori takmičenje pripala je prvom čovjeku Srpskog atletskog saveza Slobodanu Brankoviću.

Ulogu domaćina sa čistom desetkom položio je Atletski savez Republike Srpske. Predsjednik Duško Ivičić kaže da je velika čast, ali i obaveza biti domaćin Kupa koji se održava na dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Prvu pobjedu na Svesrpskom kupu reprezentaciji Republike Srpske donijela je sjajna Milica Pelemiš. Ona je u trci na 100 metara pomela konkurenciju i osvojila zlatnu medalju, a ništa manje zanimljivo nije bilo ni u muškoj kategoriji.

Sva borilišta na Gradskom stadionu bila su puna. Pored trka na kratkim i dužim distancama, brojna uzbuđenja ponudili su i takmičenja u troskoku, skoku uvis, ali i skoku s motkom. Nastupio je i domaći takmičar Luka Ivičić koji na Svesrpskom kupu učestvuje od prvog izdanja.

Svesrpski atletski kup je postao tradicionalan, a nema sumnje da će biti održavan i godinama koje su pred nama.

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Tagovi :

atletika

Svesrpski kup

Banja Luka

sport

takmičenje

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