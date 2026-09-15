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Takmičarka se uneredila tokom trke

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15.09.2026 09:46

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Јоана Витрзук
Foto: Screenshot / YouTube

Australijska Hajroks takmičarka Joana Vitrzyk našla se u centru pažnje nakon nekoliko nevjerovatnih scena na takmičenju u Pekingu.

Tokom izuzetno zahtjevne trke pretrpjela je ozbiljne gastrointestinalne probleme i veliku neprijatnost, ali uprkos svemu, nastavila je takmičenje i na kraju prva prošla ciljnu liniju.

Vitrzyk se takmičila u ženskoj Pro kategoriji na Hajroks takmičenju održanom 12. septembra na Nacionalnom brzoklizačkom ovalu u Pekingu. Tokom trke, Australijanka je počela imati ozbiljnih probavnih problema, što je na kraju dovelo do izuzetno neugodne situacije te se uneredila. Međutim, nije odustala.

Nastavila kroz sve prepreke

Hajroks predstavlja kombinaciju trčanja i niza zahtjevnih funkcionalnih vježbi, pa takmičarke prolaze kroz različite discipline tokom trke.

Nakon incidenta, Vitrzyk je nastavila obavljati zadatke koji su uključivali veslanje, guranje saonki i vol bals. Na kraju je prva prošla ciljnu liniju s vremenom 1:01:23.

Videozapisi incidenta ubrzo su se proširili društvenim mrežama, gdje je njen nastup izazvao potpuno različite reakcije.

Dok su neki isticali nevjerovatnu upornost Australijanke, drugi su pokrenuli pitanje higijene i sigurnosti ostalih takmičarki te se pitali je li joj trebalo dozvoliti da nastavi trku.

Hajroks se izvinio

Situacija je takođe dovela do reakcije organizatora. Hajroks je priznao da je slučaj pokazao da postoje nejasnoće u postojećim medicinskim protokolima i pravilima koja se odnose na biološku kontaminaciju.

Organizatori su se izvinili zbog incidenta, a zahvaćena područja su navodno temeljno očišćena, dok su neki dijelovi površine zamijenjeni.

Najavljeno je i ažuriranje pravila kako bi u budućnosti bilo potpuno jasno šta učiniti ako se slična situacija dogodi tokom takmičenja.

Vitrzyk je, međutim, završila ono što je započela – i to na prvom mjestu.

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Probava

Dijareja

Uneredila se tokom trke

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