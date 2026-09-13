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Šampionska priča porodice Majdov: Olimpijski san i dalje živi

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13.09.2026 21:52

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Немања Мајдов
Foto: ATV

Na prste jedne ruke daju se izbrojati oni spremni da prođu kroz put pun odricanja i izazova kako bi im snovi postali java.

U tom odbranom društvu su junaci naše naredne priče, priče koja je lekcija svima da vjera i hrabrost uvijek donesu uspjeh.

Nemanja Majdov u džudou je osvojio sve što može da se osvoji, a olimpijska medalja u završnici karijere ostaje najveći cilj. Šampion svjetskog kova ne krije da bi odličje u Los Anđelesu na najljepši način zaokružilo trofejnu karijeru u kojoj je bezbroj puta dokazao da za njega ne postoje nemoguće prepreke.

Priča o uspjehu porodice Majdov jedna je od najinspirativnijih na ovim prostorima, a podrška porodice za Nemanju je uvijek bila od presudnog značaja u svim šampionskim pohodima. Put do uspjeha popločan je brojnim izazovima, ali kada postavite jasan cilj ispred sebe onda je sve lakše.

Šampionska priča ne završava se na osvojenim medaljama. Svoje znanje, iskustvo i ljubav prema džudu porodica Majdov prenosi na nove generacije kroz Akademiju Majdov, koja je i ove godine okupila veliki broj mladih džudista.

A upravo su savjeti od svjetskih šampiona od neprocjenjive važnosti za mlade džudiste koji sanjaju da jednog dana, poput Nemanje, ostvare svoje snove.

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Tag :

Nemanja Majdov

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