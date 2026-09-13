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Republika Srpska treća na 21. Otvorenom prvenstvu Balkana!

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13.09.2026 16:05

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Репрезентација Републике Српске, са освојених 88 медаља, од тога 23 златна, 24 сребрна, те 41 бронзана одличја, заузела је треће мјесто на 21. Отвореном првенству Балкана џију-џицуу, одржаном у Бањалуци.
Foto: Glas Srpske

Reprezentacija Republike Srpske, sa osvojenih 88 medalja, od toga 23 zlatna, 24 srebrna, te 41 bronzana odličja, zauzela je treće mjesto na 21. Otvorenom prvenstvu Balkana džiju-džicuu, održanom u Banjaluci.

Posljednjeg dana prvenstva, domaći takmičari osvojili su 21 medalju (8 zlatnih, 5 srebrnih i 8 bronzanih).

Ispred naše reprezentacije, u generalnom plasmanu, završili su prvoplasirana Crna Gora sa osvojene 102 medalje, te Rumunija sa 99 osvojenih odličja.

Kada je u pitanju takmičenje u Svjetskom kupu u duo sistemu i duo šouu, koje je takođe održano u gradu na Vrbasu, viđena je potpuna dominacija Italijana. "Azuri" su osvojili 44 medalje, a drugo i treće mjesto podijelili su Grčka i Belgija sa po deset osvojenih odličja.

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Tagovi :

Džiju Džicu

Republika Srpska

takmičenje

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