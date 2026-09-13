Republika Srpska treća na 21. Otvorenom prvenstvu Balkana!

Reprezentacija Republike Srpske, sa osvojenih 88 medalja, od toga 23 zlatna, 24 srebrna, te 41 bronzana odličja, zauzela je treće mjesto na 21. Otvorenom prvenstvu Balkana džiju-džicuu, održanom u Banjaluci.

Posljednjeg dana prvenstva, domaći takmičari osvojili su 21 medalju (8 zlatnih, 5 srebrnih i 8 bronzanih).

Ispred naše reprezentacije, u generalnom plasmanu, završili su prvoplasirana Crna Gora sa osvojene 102 medalje, te Rumunija sa 99 osvojenih odličja.

Kada je u pitanju takmičenje u Svjetskom kupu u duo sistemu i duo šouu, koje je takođe održano u gradu na Vrbasu, viđena je potpuna dominacija Italijana. "Azuri" su osvojili 44 medalje, a drugo i treće mjesto podijelili su Grčka i Belgija sa po deset osvojenih odličja.